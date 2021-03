Olisi hyvä selvittää raiteeton vaihtoehto vanhanaikaiselle, kiskoilla kulkevalle ratikalle.

Turussa on keskusteltu kiivaasti ratikoista. Myös Vantaan sinänsä tarpeellinen yhteys Mellunmäestä Tikkurilaan ja lentokentälle on herättänyt ristiriitaisia tunteita. Ratikkahankkeen kannattajat ovat painottaneet tarvetta kehittää joukkoliikennettä sekä ratikan ympäristöystävällisyyttä ja kaupungin imagoa. Kritiikkiä on esitetty suurista kustannuksista, rakennusvaiheen häiriöstä kaupunkilaisille sekä ratkaisun joustamattomuudesta.

Raiteeton ratikka on voittamassa alaa kansainvälisesti. Siinä toteutuvat ratikoiden edut ilman haittatekijöitä. Käyttöönotto voi tapahtua nopeasti ja ilman häiriöitä. Toteutus on kustannustehokas hyödyntäen olemassa olevia katuja ja teitä. Ajan mittaan voidaan ruuhkakohtiin lisätä erillinen ratikka- tai joukkoliikennekaista joutumatta rakentamaan koko reittiä.

Raiteeton ratikka on turvallinen, hiljainen ja ympäristöystävällinen. Se hyödyntää viimeisintä turvallisuus- ja navigointiteknologiaa. Akkujen lataus voi tapahtua pysäkeillä viiveettä tai varikolla. Kuljetuskapasiteetti on vähintään raideratikan tasoa. Matalalattiaisten ratikoiden kulku on tasaista sensorien avulla.

Olisi hyvä selvittää raiteeton vaihtoehto vanhanaikaiselle, kiskoilla kulkevalle ratikalle. Tämä olisi kompromissi uusia liikenneratkaisuja kehitettäessä. Näin Turku ja Vantaa voisivat profiloitua hienosti kestävän kehityksen kärkeen.

Tapio Lahti

Turku

Minttu Räty

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.