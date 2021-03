Voitaisiin esimerkiksi kehittää kansainvälinen ratkaisumenettely, jolla määriteltäisiin korvaukset lääketeollisuudelle patenttioikeuden purkamistilanteissa.

Patenttisuojan vaikutus koronavirusrokotteiden tuotannon niukkuuteen on herättänyt keskustelua. Niukkuus on vaikeuttanut pandemian tukahduttamista. Kysymys on valmistuspatenttien antamasta rokotteiden markkinasuojasta. Tämän katsotaan rajoittavan rokotteiden tuotantoa ja näin hidastavan globaalia rokotesuojan kehittämistä.

Eikö tuotantorajoitteiden poistamiseksi voitaisi kehittää vapaakauppasopimuksissa käytettyä menettelyä ratkaistaessa investointisuojaa koskevia kiistoja välimiesoikeudessa? Esimerkiksi Saksa velvoitettiin korvaamaan ydinvoimayhtiöille investointisuojan rikkomisesta aiheutuneet menetykset.

Vastaavasti voitaisiin kehittää kansainvälinen ratkaisumenettely, jolla määriteltäisiin korvaukset lääketeollisuudelle patenttioikeuden purkamistilanteissa. Tämä mahdollistaisi purkamisen niissä tilanteissa, joissa katsottaisiin vahvan yleisen edun sitä vaativan. Korvaukset maksettaisiin esimerkiksi Maailman terveysjärjestön alaiseen rahastoon kerätyistä valmistuksen lisenssimaksuista ja varakkaampien valtioiden tukimaksuista.

Olisi kaikkien etu, että rokotteiden valmistus ja maailmanlaajuinen jakelu saataisiin tehokkaaksi ja tarvitsijoiden maksukyvystä riippumattomaksi.

Hannes Kulmala

Vantaa

