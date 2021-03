Tässä lehdessä on pyritty tasa-arvoon

Ulkomaanjournalismissa näkyy maailmanpolitiikan miehisyys eikä median kuulu muuttaa todellisuutta vaan kertoa siitä. Media kuitenkin myös rakentaa todellisuuksia ja ylläpitää perinteisiä asetelmia, vaikka yhteiskunta ympärillä muuttuu – hitaasti mutta kuitenkin.

Tässä lehdessä on pyritty valitsemaan haastateltaviksi yhtä paljon naisia ja miehiä. Lehti ilmentää siten tavoitetta, jonka asetimme kolme vuotta sitten: nostaa naisten osuutta haastateltavistamme, jotta journalismimme olisi moniäänisempää ja peilaisi todellisuutta paremmin. Suomen väestöstä 50,6 prosenttia on naisia. Vuonna 2018 naisten osuus oli HS:ssa esiintyviä henkilöitä laskevan laskurin mukaan 27 prosenttia, pää­jutuissa noin kolmannes.

Fokus on ollut toimituksen valitsemissa haastateltavissa. Uutiset ovat tietysti tässäkin lehdessä uutisia, ja jutuissa esiintyvät ­aiheen kannalta relevantit ihmiset. Naisten ja miesten esiintymistä on laskettu osastokohtaisesti, ei yksittäisissä jutuissa.

Päiviä, jolloin naisia ja miehiä esiintyy haastateltavina yhtä paljon, on ollut kolmen vuoden aikana harvoin. Tätä tekstiä kirjoittaessani laskuri näyttää naisten osuudeksi 30 viime päivän ajalta 35 prosenttia, viikon ajalta 40 ja vuorokauden osalta 48 prosenttia. Pitkän ajan keskiarvoltaan naisten osuus koko HS:ssa asettuu edelleen kolmanneksen tuntumaan.

Emme siten ole vielä onnistuneet tavoitteessamme. Sitä saa mitä mittaa, sanotaan. Ei ihan niinkään. Otamme jatkossa nykyistä monipuolisemman seurannan ja uusia toimenpiteitä osaksi toimitusarkea. Tottumukset ja käytännöt muuttuvat hitaasti. Vain johdetut ja käytännön työssä jatkuvasti näkyvät tavoitteet toteutuvat.

Kolmannes on ollut naisten osuus journalismissa kauan. Helsingin yliopistossa havaittiin sen toteutuneen jo 1800-luvulla. Muutos on pientä, vaikka naisten yhteiskunnallinen asema on muuttunut suuresti.

Esimerkiksi ulkomaanjournalismissa näkyy maailmanpolitiikan miehisyys eikä median kuulu muuttaa todellisuutta vaan kertoa siitä. Media kuitenkin myös rakentaa todellisuuksia ja ylläpitää perinteisiä asetelmia, vaikka yhteiskunta ympärillä muuttuu – hitaasti mutta kuitenkin. Vaikka pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ovat edelleen pää­osin miehiä, viime vuonna nimitetyistä johto­ryhmien jäsenistä naisia oli 36 prosenttia, suurissa pörssiyhtiöissä 42. Tärkeä kysymys on, miten muutoksia kuvataan, kuka on tietyn aiheen paras asiantuntija ja keitä voi haastatella totutun lisäksi.

Toimittaja Satu Vasantola perkaa HS:n tasa-arvotavoitteen toteutumista tarkemmin (s. B 1). Juttu kertoo myös, miksi journalismista tulee asiantuntevampaa, pätevämpää ja monipuolisempaa, kun myös tasa-arvoon kiinnitetään huomiota.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.