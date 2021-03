Koronaviruspandemian vaikutukset ovat olleet erityisen kovia kehittyvien maiden naisille.

Naistenpäivä on tänä vuonna tärkeämpi kuin koskaan. Maailmaa riepotteleva koronaviruspandemia on pannut kaikki ahtaalle, mutta erityisen kovia sen vaikutukset ovat kehittyvien maiden naisiin.

Arvioiden mukaan miljoonat tytöt jättävät palaamatta kouluun. Syyt ovat moninaiset: perheellä ei ole varaa koulumaksuihin, tyttö tuli pandemian aikana raskaaksi tai naitettiin tavallista aiemmin. Yhteiskuntasulkujen ja taloudellisen ahdingon vuoksi pääsy palkkatöihin on vaikeaa. Kotiin jääneiden ja sairastuneiden perheenjäsenten hoito- ja huoltovastuu painottuu äideille, vaimoille ja siskoille.

Pandemialla voi lisäksi olla tuhoisia seurauksia naisten seksuaaliterveydelle. Jos lääkäriin on hankala päästä eikä ehkäisyä tai kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta ole saatavilla, naiset eivät voi vaikuttaa lapsilukuunsa. Ilman seksuaalioikeuksia ihmisoikeuksien toteutuminen on mahdotonta.

Tasa-arvoa ja naisten oikeuksia heikentävät pandemian vaikutukset näkyvät jo nyt mutta yltävät vielä pitkälle tulevaisuuteen. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi pitää ottaa kaikki keinot käyttöön. Alkuun on jo päästy.

Kehittyvissä maissa muutos lähtee ensisijaisesti paikallisista toimijoista, mutta apuun tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja toimintamalleja. Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva Naisten Pankki tukee naisten toimeentuloa säästöryhmien avulla. Työn tulokset ovat rohkaisevia, ja naisten ansiot parantavat myös lasten koulutusta ja terveyttä.

Tyttöjen koulutuksen, tasa-arvon ja perhesuunnittelun tiedetään vähentävän köyhyyttä ja parantavan naisten terveyttä. Naisten oikeuksien toteutuminen on lisäksi yhteydessä demokratiaan, ilmastoon ja yhteiskunnan vakauteen. Yritysmaailmassa on jo tunnustettu, että tasa-arvon edistäminen on kannattavaa ja järkevää liiketoimintaa.

Suomen valtion pitkäaikainen ulkopoliittinen tavoite on tyttöjen ja naisten oikeuksien turvaaminen. Lääkeyritys Bayer on puolestaan luvannut yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa tuoda sata miljoonaa matalamman tulotason maissa asuvaa naista modernin ehkäisyn piiriin vuoteen 2030 mennessä. Näihin tavoitteisiin sisältyy ymmärrys siitä, että talouskasvu on mahdollista vain kestävän kehityksen myötä.

Naisten oikeudet ovat kaikkien yhteinen ponnistus, ja Suomella on kaikki edellytykset olla tukemassa muutosta parempaan.

Yksi työkalu siihen on nyt viimeistelyvaiheessa oleva Suomen Afrikka-strategia. Toinen on hyvän yhteistyön jatkaminen valtiovallan, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kesken.

Jouni Hemberg

toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu

Miriam Holstein

toimitusjohtaja, Bayer Nordic

Lenita Toivakka

pääsihteeri, Global Compact Network Finland

Elina Korhonen

kansainvälisten asioiden johtaja, Väestöliitto

