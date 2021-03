Pankkiasiat, suuri osa julkisen hallinnon asioinnista ja laaja verkkokauppa toimivat jo netissä. Miksi vaaleja ei siis voitaisi järjestää turvallisesti verkossa?

Toimittaja Jussi Pullinen (HS 7.3.) arvosteli analyysissaan aivan oikeutetusti, miten vaalivirkailijat eivät ole luoneet uusia vaalikäytäntöjä jo vuosi sitten, kun koronaviruspandemia alkoi. Keskustelua uusista tavoista järjestää vaalit on nyt syytä jatkaa.

Useaan otteeseen on ollut esillä lisätä äänestämismahdollisuuksiin myös postiäänestys tai nettiäänestys. Lyhyen keskustelun jälkeen vaihtoehdot on tyrmätty. Yleisenä perusteluna on ollut näihin vaihtoehtoihin sisältyvä väärinkäytön mahdollisuus. On epäilty, että joku muu äänestää niiden henkilöiden puolesta, jotka eivät esimerkiksi vammansa tai sairautensa vuoksi voi itse valvoa, miten äänioikeutta käytetään. Nettiäänestyksessä on lisäksi nostettu esiin tietoturvaongelmat ja ulkopuolinen hakkerointi. On selvää, että nämä ongelmat ovat olemassa ja niitä ei pidä väheksyä.

Verkossa hoidetaan nykyisin pankkiasiat ja laaja verkkokauppa, jossa liikkuu suuria summia rahaa. Suuri osa julkisen hallinnon asioinnista passin hausta verotukseen on mahdollista ja jopa pakollista hoitaa verkossa. Miten tämä kaikki voi olla turvallista, jos vaaleja ei voida järjestää turvallisesti? Nykyjärjestelmäkin antaa mahdollisuuden manipuloida toisten äänestyskäyttäytymistä, jos tällaiseen moraalittomaan menettelyyn joku haluaa ryhtyä. Tätä riskiä pidän hyvin marginaalisena.

Virossa valtiollisissa vaaleissa on jo yli kymmenen vuoden ajan voinut äänestää verkossa perinteisen äänestyskäytännön lisäksi. Vuonna 2019 Viron parlamenttivaaleissa lähes 44 prosenttia äänestäneistä antoi äänensä nettiäänestyksellä. Turvallisuusriskit on tiedostettu myös Virossa. Äänestysjärjestelmää ei ole tiettävästi kuitenkaan Virossa hakkeroitu. Viron nettiäänestys perustuu henkilökorttiin, joka on maan virallinen tunnistautumisväline.

Suomen vaaliviranomaiset ovat perehtyneet Viron käytäntöön ja lähinnä vain löytäneet siitä huonoja puolia. Nettiäänestys on kuitenkin nähtävä enemmän mahdollisuutena kuin ongelmana. Suomen on aika ottaa tosissaan oppia Virosta. Nyt on viimein aika nopeasti luoda myös Suomeen toimiva nettiäänestyskäytäntö.

Pertti Rajala

tietokirjailija, Pori

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.