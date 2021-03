Nuoremme kirjoitti vapaamuotoiset kesätyöhakemukset ja halusi viedä ne henkilökohtaisesti yrityksiin. Yksikään yritys ei ottanut hakemusta vastaan.

Nimimerkki Insinöörin äiti ilmaisi turhautumisensa vastavalmistuneen nuoren huonoihin mahdollisuuksiin saada työtä kokemuksen vielä puuttuessa (HS Mielipide 24.2.). Pystyn täysin samaistumaan hänen turhautuneisuuden tunteisiinsa oman, tosin vasta yläkouluikäisen, nuoremme kohdalla.

Nuoremme on erittäin aktiivisesti etsinyt itselleen kesätöitä. Tätä on helpottanut kaupan alan Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoittelu, jossa nuori saa tutustua työelämään kahden viikon ajan kohtuullisella palkkasummalla. Myös muita vastaavanlaisia väyliä ensimmäisen kesätyöpaikan hankkimiseen on olemassa. Näitä paikkoja on tarjolla kuitenkin rajoitetusti ja halukkaita nuoria varmasti runsaasti. Kaikki halukkaat eivät saa ensimmäistä kesätyöpaikkaansa tätä väylää pitkin.

Nuoremme päätti kesätyöharjoittelujen lisäksi hakea muihinkin paikkoihin. Hän kirjoitti itse vapaamuotoiset hakemukset ja halusi viedä ne henkilökohtaisesti paikan päälle – sellainen varmasti tekisi vaikutuksen. Kuskasin häntä useaan otteeseen ympäri kotikaupunkiamme.

Kerta toisensa jälkeen hän joutui kuitenkin pettymään. Suurimmassa osassa yrityksistä pomo ei juuri tuolloin ollut paikalla ja nuori sai pyynnön tulla seuraavana päivänä uudestaan. Mukanaan ollutta hakemusta kukaan ei suostunut toimittamaan pomolle, ja hänen kehotettiin ottamaan pomoon yhteyttä sähköpostitse. Joissain yrityksissä hänen hakemustaan ei huolittu sen vuoksi, että hakemus tuli tehdä sähköisesti yrityksen nettisivuilla. Monissa paikoissa taas vaadittiin 18 vuoden ikää. Nuoremme ei siis saanut jätettyä hakemustaan yhteenkään yritykseen. Hieman masentavaa, sanoisin.

Ihmettelen kovasti, mihin on kadonnut nuorten oma-aloitteisuuden ja ahkeruuden arvostaminen. Jopa kesätyöpaikkoihin vaatimukset ovat kovat, ja paikkoja on tarjolla rajoitetusti. Ainoa tapa tulla nähdyksi on erottautua joukosta, vaikkapa itse kirjoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan henkilökohtaisesti yritykseen. Tällainen erottautuminen ei kuitenkaan taida enää toimia, kun kaikki tulee tehdä sähköisesti.

Nuoremme ei vielä lannistunut vaan jatkaa kesätöiden etsimistä. Ahkeruuden, sinnikkyyden ja omatoimisuuden puutteesta häntä ei ainakaan voi moittia. Kunpa työnantajatkin arvostaisivat näitä ominaisuuksia.

Aktiivisen nuoren äiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

