Koronavirustilanne on iso huolenaihe abiturienteille.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat 16. maaliskuuta, ja abiturientteja on suositeltu olemaan kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa ennen koerupeaman alkua ja pysymään omissa oloissa koko kirjoitusten ajan.

Kokeisiin osallistuvat päivälukioiden opiskelijoiden lisäksi aikuislukiota käyvät ja lukiosta aiemmin valmistuneet kokeiden uusijat, joista suurella osalla ei ole mahdollisuutta olla karanteenissa esimerkiksi töiden takia.

Karanteeni voi kirjoitettavista aineista riippuen kestää jopa yli kuukauden.

Yhdessä kirjoitustilassa voi olla koulun koosta riippuen jopa sata kokelasta. Suojautuminen muilta on hyvin haastavaa, sillä koe on ilman lisäaikaa korkeintaan kuuden tunnin mittainen, minkä aikana kokelaiden on pakko riisua maski pitääkseen ruokataukoja.

Kokeessa altistumisesta seuraa vähintään kahden viikon karanteeni, mikä monilla abeilla tarkoittaa muiden aineiden kirjoitusten jäämistä väliin ja valmistumisen lykkääntymistä vähintään puolella vuodella. Puolen vuoden viivästys valmistumisessa merkitsee abeille vuoden viivästystä jatko-opintoihin hakemisessa ja kouluille ruuhkautuneita syksyn ylioppilaskirjoituksia.

Koronavirusepidemian leviämisvaiheessa olevilla alueilla on kuuden hengen kokoontumisrajoitus, mutta siitä huolimatta abit joutuvat altistamaan itsensä vähintään kymmenille muille ihmisille useita kertoja maaliskuun aikana.

Oman ja läheistensä terveyden vaarantamisen lisäksi tilanne lisää kirjoittajien stressiä, huolta ja ahdistusta entisestään. Ylioppilaskirjoitusten painoarvoa on kasvatettu viime vuosina valtavasti todistusvalinnan myötä. Tämä on erityisen iso huolenaihe pääkaupunkiseudun abeille, jotka ovat olleet etäopetuksessa pitkiä jaksoja.

Ylioppilastutkinnon nuoriin kohdistamat paineet olivat jo ennen pandemiaa liian suuret, mikä on näkynyt lukiolaisten uupumisena. Huoli terveydestä ja valmistumisesta kokeissa suoriutumisen lisäksi on liian suuri taakka kannettavaksi. Päätöksiä on tehtävä heti, jotta ylioppilaskirjoituksista voidaan tehdä turvallisemmat ja suurien massojen valmistumisen viivästyminen voidaan estää.

Ensimmäinen keino voisi olla erillisten koetilojen tarjoaminen päiväkoululaisille ja aikuisopiskelijoille.

Oona Ikonen

abiturientti, Töölön yhteiskoulu

Helsinki

