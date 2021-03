Kevyet väliseinät kaatuvat ryskyen, ja uunit, sisäovet ja lautalattiat häipyvät kaatopaikalle.

1960- ja 1970-lukujen purkuraivolta on sittenkin säästynyt vanhoja taloja. Asuinkerrostaloistamme satavuotiaita tai sitä vanhempia on jäljellä vajaat kaksi prosenttia. Asemakaavojen ylimääräinen rakennusoikeus oli aikoinaan pääpurkaja. Nyt asemakaava yrittää suojella, ainakin vanhimpia taloja. Niiden katujulkisivut ja kattomuodot ovat monin paikoin turvassa. Näitä taloja nimitetään arvotaloiksi.

Kaavasuojelu pysähtyy talon ulkokuoreen. Mutta mitä tapahtuu kuoren suojissa? Siellä mellastetaan estoitta. Kevyet väliseinät kaatuvat ryskyen, ja uunit, sisäovet ja lautalattiat häipyvät kaatopaikalle. Tilalle tulee marmorilattiaa, alakattoja, mustaa ja valkoista avaruutta. Satavuotiaan talon huoneisto muuttuu ”huippusuunnittelijan itselleen jalostamaksi unelmaksi”.

Kuluu pari vuotta, ja sitten tuholainen myy unelman, saalistaa uuden kohteen ja ”jalostaa” sen myyntikuntoon. Tälle touhulle eivät pane esteitä edes talojen omistajat, taloyhtiöt.

Osakkeet oikeuttavat asunnon hallintaan. Sinne voi muuttaa asumaan, maalailla seiniä, kattoja, ovia ja ikkunoiden sisäpuitteita. Kaikesta muusta vastaa taloyhtiö.

Kylpyhuone, wc-tila ja keittiökalusteet on joskus uusittava. Eikö se riitä? Miksi koko asunto pitää rakentaa uudelleen? Kohta kaikki vanhat asuinkerrostalot näyttävät sisältä samanlaisilta, oli niiden suojeltu ulkokuori peräisin miltä vuosikymmeneltä tahansa.

Aikakauslehdet esittelevät täystuhottuja asuntoja ihailevaan sävyyn. Kiinteistönvälittäjät tarjoavat vanhassa asussa säilyneitä asuntoja ostettaviksi ”remontoijan unelmina”.

Rakennus on julkisivun, kantavien rakenteiden, sisätilojen, materiaalien ja arkkitehtuurin yksityiskohtien muodostama kokonaisuus. Talon ulkokuoren kaavasuojelu jättää sisätilat heitteille. Rakennussuojelusta on tullut julkisivujen suojelua. Taloista on tullut pelkkiä julkisivuja. Syntyy hoidetun näköisiä, kaupunkikuva­kulisseista muodostuvia alueita. Kreivi Potemkin olisi kateellinen.

Miksi taloyhtiöt eivät pidä huolta taloistaan? Miksi ne antavat pelkällä hallintaoikeudella tärvellä omaisuuttaan? Yhtiöjärjestykseen voi tehdä sisätilojen yksityiskohtia säilyttämään pakottavia määräyksiä. Vastuun rakennuskulttuurin säilyttämisestä ottakoon se, joka voi.

Sään armoilla oleva, aika ajoin uusittava talon ulkokuori on suojeltu. Sen sijaan kuoren suojaamat, säilyneet sisäosat näyttävät olevan vapaasti myllättävissä. Riittääkö, että talon arkkitehtuuri ja ikä näkyy vain ulkokuoressa? Nämä kakut alkavat olla vain päältä kauniita arvokuoria.

Erkki Mäkiö

arkkitehti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.