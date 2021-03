Lähiomaiseni suorittaa parhaillaan pidempää työssäoppimisjaksoa espoolaisessa hoivakodissa iäkkäiden vanhusten parissa.

Suomi aloitti koronavirusrokotukset valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä vuorossa ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat.

Ainakin yksi epäkohta on noussut esille: niiden opiskelijoiden rokotukset, jotka suorittavat työssäoppimista samassa toimintaympäristössä kuin vaiheen yksi henkilöstö.

Lähiomaiseni suorittaa parhaillaan pidempää työssäoppimisjaksoa espoolaisessa hoivakodissa iäkkäiden vanhusten parissa. Hoivakodista on todettu, että hän ei saa koronarokotetta, koska on opiskelija eikä kuulu henkilökuntaan. Oppilaitos on todennut, että hän ei saa koululta koronarokotetta, koska opiskelijoita ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa koskien rokotusjärjestystä.

Onko todella niin, että valtioneuvoston asetuksessa mainittu termi ”toimintayksikön henkilöstö” rajaa työssäoppimista suorittavat opiskelijat asetuksen ja tartuntatautilain hengen vastaisesti pois rokotusjonosta?

Teemu Lähde

Espoo

