Myös rokotuspisteitä olisi hyvä tuoda lähemmäs asukkaita.

Jo useampi lääkäri on tuonut esiin näkemyksen, että koronavirusrokotuksia tulisi kohdistaa painotetusti alueille, joilla tartuntojen ilmaantuvuus on suuri. Se on järkevää ja oikeudenmukaista. Ei ole yhdenvertaista odottaa rokotusta alueilla, joilla ilmaantuvuusluku on alle 30, kuin alueella, jolla se on lähes 300, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, saati yli 600, kuten joillakin Helsingin postinumeroalueilla viime viikkoina.

Näiden kaupunginosien kohdalla on puhuttu paljon maahanmuuttotaustaisten perheiden suurista tartuntamääristä. Toivottavasti ajatuksena ei kuitenkaan ole, että rokotuksia kohdistettaisiin vain heihin. Me asukkaat emme elä erillään toisistamme, vaan käymme samoissa kaupoissa, käytämme samoja palveluja ja kouluja sekä liikumme samoilla julkisilla liikennevälineillä.

Liian vähän onkin pohdittu sitä, mikä merkitys Itä-Helsingin suuriin tartuntamääriin on sillä, että ainoa julkinen liikenneväline täältä keskustaan ja takaisin on metro, ja matka kestää yli 15 minuuttia. Kokemukseni mukaan jokaiseen metrovaunuun riittää maskittomia matkustajia, jotka eivät istu suu kiinni vaan puhuvat keskenään tai puhelimeen.

Jos täällä asuva haluaa vähentää tartunnan saamisen todennäköisyyttä, hänen on turvauduttava erityisjärjestelyihin: käytettävä tehokkaampia maskeja, jotka kaksinkertaistavat metromatkan hinnan, ajettava taksilla tai vuokrattava auto sekä tilattava ruuat kotiin kaupasta. Arkielämä on stressaavaa, ja sen kustannukset ovat kohonneet. Joillakin on tällaiseen varaa jonkin aikaa, kaikilla ei.

Rokotusten järjestämiseen on ehdotettu rokotusbusseja asuinalueiden keskelle, jotta useammat tulisivat ottamaan rokotuksen. Ei ole mitään syytä epäillä, etteivätkö myös maahanmuuttotaustaiset itähelsinkiläiset hakeutuisi rokotettavaksi, kun ovat hakeutuneet testeihinkin. On silti hyvä tuoda rokotuspisteitä lähemmäksi asukkaita ja vähentää siten matkustelua julkisilla liikennevälineillä.

Outi Lepola

valtiotieteiden tohtori, Helsinki

