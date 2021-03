Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Husin on toimittava vastuullisesti, poikettava THL:n linjasta ja rokotettava sairaaloidensa osastoilla toimiva henkilöstö.

Perusterveydenhuollon sairaalaosastoilla hoidetaan iäkkäitä ja monisairaita potilaita. Hyvin tuntemassani Espoon sairaalassa 85 prosenttia potilaista on yli 70-vuotiaita. Suurella osalla heistä on jokin vaikeaa koronavirusinfektiota ennustava perussairaus.

Pitkin pandemian kulkua useissa sairaaloissa on esiintynyt hankalia osastoepidemioita, joiden aikana potilaiden sisäänotto joudutaan keskeyttämään. Tämä vaikuttaa sairaalahoidon koko palveluketjuun aina päivystyksestä erikoissairaanhoitoon ja jatkokuntoutukseen.

Koska osastoilla hoidetaan lähtökohtaisesti varsin iäkkäitä ja perussairauksiensa takia hauraita ihmisiä, kuolleisuus osastoepidemioissa on ollut suurta. Useimmat potilaat ovat ennen sairaalahoitoon päätymistään pärjänneet kodeissaan omaisten tai kotihoidon turvin, osa täysin omatoimisestikin. Näin laatupainotteisten, toimintakykyisten elinvuosien menetys on suurempi kuin sinänsä traagisissa hoivakotiepidemioissa.

Osastoepidemioita on syntynyt osastoilla, joissa ei ole suunniteltu hoidettavan koronaviruspotilaita. Tartuntoja on syntynyt, vaikka osastoilla on ollut tiukat käytänteet suojainten käyttämisestä ja hygieniasta. Virusvarianttien myötä osastoepidemioiden riski kasvaa merkittävästi. Pääkaupunkiseudulla on jo todettu useampia osastoepidemioita.

Sairaalahoidon kantokyky on Uudellamaalla vaarassa jo lähiviikkojen aikana, jos koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa kasvaa ennustemallien mukaisesti. Henkilöstötilanne on valmiiksi haastava, ja henkilöstö on venynyt esimerkillisesti. Laajat karanteenit ja henkilöstön tartunnat vaarantavat koronaviruspotilaiden hoidon lisäksi kaiken muunkin sairaalahoidon.

Ilmeisestä riskistä huolimatta muilla kuin koronavirusta hoitavilla osastoilla työskentelevää henkilökuntaa ei ole rokotettu. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on osoittanut osastojen henkilöstön ryhmään 2.2.1 (www.thl.fi). On korostettu, että alle 70-vuotiaiden erityisen alttiiden riskiryhmien rokottaminen ei saa hidastua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjaus lähtee yksilön riskistä menehtyä koronavirustautiin. Linjaus on eettisesti ymmärrettävä mutta strategisesti suorastaan vaarallinen tilanteessa, jossa sairaalahoidon kantokyky on uhattuna. Rokotettu henkilöstö toisi turvaa myös potilaille.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Husin on toimittava vastuullisesti, poikettava THL:n linjasta ja rokotettava sairaaloidensa osastoilla toimiva henkilöstö. Rokottaminen on aloitettava nopeasti, jotta saamme edes auttavan immunologisen vasteen henkilöstölle ennen tautihuipuksi ennustettua pääsiäisviikkoa. Tämä on välttämätöntä turvallisen hoidon, tartuntojen ehkäisyn ja sairaaloiden toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Roope Leppänen

geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Helsinki

