Tutkijoita ei arvosteta, ja tutkimusrahoitusta väitöskirjan jälkeen saa vain ani harva.

Venäjä on tarjonnut Sputnik-rokotteen teknologiaa Suomeen. Hienoa on myös se, että Venäjä on antanut rokotettaan monille muille maille, vaikka tarvetta rokotteelle on varmasti omassakin maassa. Vaikka olen arvostellut presidentti Vladimir Putinia sotatoimista ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtelusta, tästä tuli pisteet hänelle.

Sen sijaan ihmettelen suuresti omia päättäjiämme. Heille oli ikään kuin yllätys, että meillä on omasta takaa rokoteosaamista, joka ei vain ole saanut riittävää rahoitusta.

Ongelma on hyvin paljon laajempi. Viime vuosikymmeninä on valmistunut tuhansia tohtoreita, jotka on siirretty ihan muihin tehtäviin kuin tutkimuksen pariin. Heitä ei arvosteta, ja tutkimusrahoitusta väitöskirjan jälkeen saa vain ani harva. Tämä on henkisen pääoman tuhlausta, johon ei pitäisi olla varaa.

Terveydenhoitoa säädellään kyllä. Esimerkiksi lääkärit eivät saa tehdä itse minkäänlaista mikrobiologista testausta kuten etsiä angiinan aiheuttavaa streptokokkia, influenssa- tai koronavirusta pikatesteillä. Potilaan voi tietenkin lähettää laboratorioon tai koronatestipisteeseen, mutta siinä kuluu arvokasta aikaa jopa vuorokausia, kun tuloksen voisi saada lähes yhtä luotettavasti vastaanotolla kymmenessä minuutissa. Testejä voisi käyttää myös lentoasemilla, satamissa, kouluissa ja työpaikoilla. Ainakin lääkärit ja sairaanhoitajat voisivat ottaa näytteet.

Rahaa riittää toivottavasti jatkossakin miljardeja euroja EU-pelastuspakettiin, satojentuhansien ihmisten työttömyyskorvauksiin ja sulkutoimien alla olevien yritysten tukemiseen.

Miksi rahaa ei riitä suomalaiseen tutkimukseen? Ja miksi koko järjestelmä on rakennettu kieltoihin perustuvan säätelyn varaan?

Esa Tahvanainen

lääkäri, tutkija, Helsinki

