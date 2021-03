Tartunnan riski ylioppilas­kirjoituksissa on pieni

Oona Ikonen (HS Mielipide 8.3.) on huolissaan ylioppilastutkinnon järjestelyistä. Kevään 2021 ylioppilastutkinto on jo kolmas tutkintokerta, joka järjestetään korona-aikana. Ylioppilastutkintolautakunta on antanut lukioille ohjeita muun muassa lähikontaktien vähentämisestä. Lukiot ovat valmistautuneet järjestelyihin.

Tartunnan riski ylioppilaskokeen aikana on pieni, kun noudatetaan annettuja suosituksia. Mahdolliset altistumiset arvioidaan aina yksilöllisesti. Tähän vaikuttaa muun muassa toteutunut kasvomaskien käyttö.

Myös aikuislukiolaisilla on oikeus osallistua kokeisiin. Kaikille kokelaille on suositeltu omaehtoista karanteenia.

Rehtori laatii kokelaiden istumajärjestyksen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukioilla on kuitenkin rajalliset tila- ja valvojaresurssit.

Tiina Tähkä

pääsihteeri, Ylioppilastutkintolautakunta

