Pelkkä myönteinen suhtautuminen isien pitkiin perhevapaisiin ei enää riitä, vaan työpaikoilla tarvitaan aktiivista kannustamista.

Perhevapaauudistuksen edistyminen Suomessa nostaa esiin kysymyksen siitä, minkä verran uudistuksen käytännön vaikutukset nojaavat lainsäädännön muutoksiin, yksittäisten ihmisten omiin valintoihin ja työpaikkojen toimintakulttuuriin. Kaikki nämä tekijät ovat yhteydessä toisiinsa.

Jos työpaikoilla ei tehdä aktiivisia ja useita rinnakkaisia toimia isien pitkien perhevapaiden käytön lisäämiseksi, ehdotetun perhevapaauudistuksen vaikutus voi jäädä melko laimeaksi. Työpaikkojen toimintakulttuuri on tässä yksi avaintekijöistä.

Monilla työpaikoilla ajatellaan Suomessa vielä melko perinteisesti: isä on perheen pääelättäjä ja vaimo hoitaa lapset. Perheiden moninaisuutta ja yksilöiden erilaisia tarpeita ei välttämättä tunnisteta. Työpaikoilla johto ja esihenkilöt eivät aina ole perillä isien lakisääteisistä perhevapaaoikeuksista, puhumattakaan muista perheen ja työn yhteensovittamisen tilanteista. Samaan aikaan yhteiskunnallinen paine isien ja miesten hoivaroolin vahvistumiseen kasvaa.

Perhevapaita koskevan lainsäädännön uudistus on tervetullut askel kohti tasaveroista vanhemmuutta ja työelämän tasa-arvoa. Lakimuutos yksin ei kuitenkaan riitä muuttamaan ihmisten valintoja, jos siihen ei samalla aktiivisesti työpaikoilla kannusteta. Vanhempien keskinäiset pohdinnat, laskelmat ja päätökset nojaavat tosielämän kokemuksiin toimeentulosta, työnteosta ja oman työympäristön asenteista ja teoista.

Moni isä kertoo olleensa tyytyväinen pidettyään isyysvapaansa lisäksi pitkän vanhempainvapaan. Useat vastaavasti harmittelevat jälkikäteen, jos vaativa työprojekti vei pääosan lapsen vauva- tai pikkulapsiajasta. Tunnemuistot kulkevat mukana läpi elämän.

Työpaikoilta on saatu paljon myönteistä viestiä siitä, etteivät isien pitkät perhevapaat enää aiheuta yhtä paljon hämmennystä kuin ennen. Naureskelu isien ”mammalomille” on laimenemassa. Monilla työpaikoilla asennetta isien pitkiin vapaisiin voi kuvata kiinnostuneeksi ja myönteiseksi, mutta turhan passiiviseksi: työnantaja ajattelee olevansa isäystävällinen, jos ei toimi pitkien perhevapaiden jarruna. Isiä ei kannusteta vapaille, mutta heitä ei estetäkään. Nämä asenteet ovat kuitenkin kovassa murroksessa jopa perinteisillä miesvaltaisilla aloilla.

Vaikka isien perhevapaiden puolesta ja perhevapaajärjestelmän uudistamisesta on puhuttu jo pitkään, isien perhevapaista on kertynyt suhteellisen vähän kokemusta. Työyhteisöissä tilanne aiheuttaa epävarmuutta: Mitä järjestelyihin kuuluu ja kuka niistä vastaa – isä, tiimi, esihenkilö vai johto? Miten saamme projektimme toteutettua, jos isät ovat perhevapailla?

Nuoret isät näyttävät usein mallia ja ovat oma-aloitteisia perhevapaille hakeutumisessa. Työpaikoilta toivotaankin nyt lisää tosielämän onnistumisia pitkien perhevapaiden käyttämisestä tekemättä näistä isistä sankari-isiä.

Myönteiseen kehitykseen työpaikoilla johtavat useat rinnakkaiset toimet: perhe- ja isäystävällisyys osana henkilöstöstrategiaa, aktiivinen sisäinen viestintä perhevapaajärjestelyistä, kannustaminen vapaiden pitämiseen ja esihenkilöiden valmentaminen. Esimerkillä johtamista ei myöskään voi tässä liikaa korostaa.

Tutkimuksissa on todettu, että johtaja, jolla itsellään on lapsia, mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen paremmin kuin muut. Jos johtaja on nainen, tilanne nähdään vielä parempana. Esihenkilöiden ja työkavereiden ammattimainen suhtautuminen perhevapaisiin tarkoittaa, etteivät kenenkään henkilökohtaiset mielipiteet esimerkiksi perheellistymisestä, sukupuolista tai vanhempien välisestä työnjaosta vaikuta kielteisesti perhevapaita koskeviin järjestelyihin töissä.

Työnantajan systemaattinen panostaminen perhe- ja isäystävälliseen toimintamalliin on osoitus vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta. Samalla se on keskeinen tekijä työelämän laadullisessa ja rakenteellisessa muutoksessa.

Anna Kokko ja Anna-Maija Lämsä

Kokko on työn ja perheen erityisasiantuntija ja hankepäällikkö Väestöliitossa. Hän johtaa Työsuojelurahaston rahoittamaa Tasa-arvo ja isät -hanketta. Lämsä on henkilöstöjohtamisen professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on vastuullinen tutkija työelämän tasa-arvoa selvittävässä WeAll-hankkeessa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.