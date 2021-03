Kuntavaalien siirto oli aiheellinen toimenpide. Meitä ikäihmisiä on jo kokonaisen vuoden vaivannut koronavirustautiin liittyvä kuolemanpelko. Olemme olleet vapaaehtoisessa karanteenissa ja välttäneet kaikkia kontakteja. Olemme odottaneet rokotuksia enemmän kuin mitään muuta. Nyt rokotukset ovat viivästyneet.

Huhtikuussa meidän olisi pitänyt lähteä ihmisten joukkoon äänestyspaikoille. Koska kaikkia riskiryhmään kuuluvia ei todennäköisesti ehdittäisi rokottaa edes yhdellä rokotteella vaaleihin mennessä, oli järkevää siirtää vaaleja eteenpäin, kunnes parempi rokotuskattavuus on saatu. On turha syyttää yksinomaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia tartuttavuuslukuja asiasta. On otettava huomioon myös ihmisten pelko, jota rokotukset lieventävät. Tämä lisää varmasti äänestysaktiivisuutta.

Eila Kaarresalo-Kasari

tietokirjailija, Helsinki

