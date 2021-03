Ahneus vahingoittaa Helsingin identiteettiä.

Elielinaukiota koskevilla suunnitelmillaan Helsingin kaupunki on valmistelemassa uskomatonta vahinkoa maailmankulttuuria ja pääkaupungin identiteettiä kohtaan (HS 8.3.). Sama meno etenee Eteläsataman alueella ja Urbaana-hankkeessa. Ahneusvimma tuli näkyviin jo Garden-hankkeessa. Monin paikoin ylitiivis rakentaminen on tuottanut huonoa asumisympäristöä.

Rautatieasema on maailman arkkitehtuurin merkittävimpiä monumentteja. Siitä uhkuu Suomen nousu kansakuntana, ja siinä näkyy amerikkalaisen 1920- ja 1930-lukujen pilvenpiirtäjän ja art decon synty. Elielinaukion puoleisen fasadin ja Postitalon väliin ei sovi minkäänlainen rakennus. Koko aukiota varten tulisi järjestää ideakilpailu selkein ohjein, tavoitteena piazza, joka yhdistää ydinkeskustan Töölönlahteen.

Töölönlahden puiston rakentamisen lykkääminen on käsittämätöntä, kun tarjolla olisi mahdollisuus luoda kaupunkilaisille Luxemburgin puiston tapainen kohtaamis- ja virkistysalue. Miksi kaupunki on sietänyt Rautatieaseman ja Töölönlahden välistä sekamelskaa näin kauan asukkaiden hyvinvoinnin kustannuksella?

Eteläiselle ranta-alueelle tarvitaan ehdottomasti avoin suunnittelukilpailu. Genovanlahdelle Italiassa tilattiin suunnitelma Renzo Pianolta, mikä kertoo merellisen kaupungin itsearvostuksesta. Helsingille mereltä näkyvä valkoinen fasadi on erottamaton osa kaupungin identiteettiä. Sitä ei pidä antaa rakennusliikkeiden mielivallan pilattavaksi.

Urbaana-hankkeen suunnittelun antaminen rakennusliikkeelle on härskiä toimintaa. Avoin tila Baanan päällä on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää laadukasta kaupunkiympäristöä, joka yhdistäisi Kampin ja Töölön maailmanluokan alueeksi. Ideakilpailu Urbaanaa varten on järjestettävä ehdottomasti, meneehän tässä ja muissa hankkeissa Suomelta kokonaan maine arkkitehtuurin suurvaltana ja kaupungilta sen identiteetti.

Paavo Lipponen

entinen pääministeri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.