Sputnik-rokote on ollut Venäjälle poliittinen voitto

Ilkka-Pohjalaisen mukaan Venäjällä kehitetty Sputnik-rokote saattaa olla tehokas keino koronavirusta vastaan, mutta siitä on tullut maalle myös vallankäytön väline.

”Alun perin venäläisten yritys kehittää rokote otettiin länsimaissa vastaan ivallisella asenteella. Rokote kuitenkin valmistui nopeasti ja se on myös vertaisarvioitu brittiläisessä arvostetussa Lancet-tiedelehdessä, joka totesi sen tehokkaaksi.”

”Suomessakin on nostettu esiin ajatus, että hankkisimme Sputnikia tai sen valmistamiseen liittyvää osaamista.”

”Kun tällainen ajatus nostetaan esiin, tapakulttuuri edellyttää sanomaan, että koronan tukahduttamisessa ei ole kyse politiikasta. Näin on sanonut esimerkiksi pääministeri Sanna Marin. Ja jos Suomi toteaa Sputnikin turvalliseksi ja tehokkaaksi, ei sen hylkäämiselle ole syitä.”

”Mutta koronan tukahduttaminen on poliittinen asia siinä missä kaikki muukin on poliittista.”

”Venäjälle Sputnik on ollut poliittinen voitto. Venäläisiin tuotteisiin ei ole länsimaissa yleensä luotettu, usein hyvästä syystä, mutta vaikea koronatilanne avartaa mieliä. Siksi Venäjä mielellään tarjoaa Sputnikia muillekin. Sputnikilla saa ystäviä, joita Venäjä on aina osannut käyttää hyväkseen. Kiinalla on pandansa ja Venäjällä nyt Sputnik.”

”Euroopan unionille Sputnik on hankala asia. EU on tehnyt omat suunnitelmansa rokotuksista, mutta EU-maat ovat tehneet irtiottoja yhdessä sovitusta. Se sataa Venäjän laariin. Venäjä ei halua vahvaa EU:ta vaan sille sopii pienemmistä palasista koostuva, omia kansallisia etujaan ajava Eurooppa, jota se voi hajottaa ja hallita.”

Iltalehden Kreeta Karvalan mukaan nuorten tulevaisuuspessimismille on syytä tehdä jotain, jos syntyvyys halutaan nousuun.

”Tiistaina julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden vähentävän haluja jälkikasvun hankkimiseen.”

”Nykyisten 30-vuotiaiden usko tulevaan on muita ikäryhmiä heikompi. He myös kokevat muita harvemmin elämänsä onnelliseksi. Etenkin synnytysikäisten naisten joukossa myös huoli ympäristöstä nousee muita ryhmiä useammin esiin.”

”Syntyvyyttä lisäävistä keinoista kaikkein merkittävämmäksi nousi työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen.”

”Nuorille pitää luoda tulevaisuususkoa ja vahvistaa yleistä perheystävällistä ilmapiiriä yhteiskunnassa, jotta lasten hankintaa pohtivilla olisi muitakin mielikuvia perhe-elämästä kuin vääristynyt ’prismahelvetti’.”