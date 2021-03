Säännösmuutos auttaisi tulkattavien oikeusturvaa.

Olen surullisena seurannut viime vuosien kehitystä käännös- ja tulkkausalalla. Tulkkikollegani ovat täysin oikeassa sanoessaan, että virheellisestä tulkkauksesta voi koitua kohtalokkaita seurauksia, varsinkin kun on kyse tulkkauksesta oikeus- ja terveydenhoitoaloilla. Näissä tapauksissa tulkattavien oikeusturva, terveysturvallisuus ja yhdenvertaisuus ovat erittäin heikolla pohjalla.

HS:n jutussa ”Pikatulkkaus muuttui kirosanaksi” (7.3.) kiinnitettiin huomiota todelliseen ongelmaan. Huonosta tulkkauksen laadusta heikentynyt oikeusturva ei ole pelkästään suurten tulkkausyritysten vastuulla. Suurin vastuu on palvelujen tilaajilla, jotka sinisilmäisesti uskovat, että kilpailutuksen voittanut tulkkausyritys käyttää todellisuudessa samoja tulkkeja, joiden cv:tä on hyödynnetty kilpailun tarjoamisvaiheessa.

Näin valitettavasti tapahtuu hyvin harvoin, koska palvelun tarjoajat joutuvat pitämään kiinni ilmoitetusta sopimushinnoistaan ja tarjoavat tulkkaustilanteeseen ennen kaikkea epäpäteviä tulkkeja, joiden ala on aivan jotakin muuta kuin kieliala.

Harva ammattiylpeyttä tunteva ammattitulkki suostuu minuuttiperusteiseen laskutukseen. Ammattitulkit ovat akateemisesti koulutettuja alan asiantuntijoita. Tyypillinen ammattitulkki on koulutukseltaan filosofian maisteri, joka on opiskellut pääaineenaan käännöstiedettä tai filologiaa, ja jonka jälkeen hänelle on kertynyt useamman vuoden tulkkauskokemus. Mietin, kuinka moni lääkäri tai asianajaja suostuisi tekemään oman alan tehtäviä minuuttipalkalla. Tuskin moni.

Mikäli vastuullinen tulkkauspalvelun tilaaja haluaa varmistaa tulkkauksen laadun ja välttää ongelmia, jotka johtuvat mahdollisesta heikentyvästä oikeusturvasta, tarvitaan siihen mekanismeja.

Tulkkauksen tai käännöksen laatua ei voi arvioida kukaan muu kuin saman kieliparin pätevä tulkki tai kääntäjä, ei esimerkiksi tulkkauksen käyttäjä. Tulkkauspalveluja tarvitseva maahanmuuttaja, poliisi, käräjätuomari tai sairaanhoitopiirin johtaja voi ainoastaan seurata, onko tulkkaustilanne sujunut sujuvasti. Tämä on tietysti loogista, koska muuten tulkkeja ei tarvittaisi. Siksi laadun varmistamiseksi on tärkeää asettaa yhdenmukaiset laatukriteerit, joihin sitoutuvat tilaajat ja tulkkauspalvelusten tarjoajat.

Hyvä keino olisi tarkentaa lainsäädäntöä, jossa määritellään tulkin ja kääntäjän kelpoisuusvaatimukset. Laatukriteerit on määritelty valmiiksi jo nyt: pätevät tulkit ja kääntäjät löytyvät oikeustulkkirekisteristä sekä auktorisoitujen kääntäjien rekisteristä. Kyseiset kieliammattilaiset löytyvät esimerkiksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hakupalvelusta.

