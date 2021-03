Kaikkien keinojen pitäisi olla helposti päättäjien käytettävissä, jotta tarttuvuusluku saadaan painettua selvästi alle yhden.

Suomessa monet koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen tarvittavat rajoitukset ovat estyneet tai pahasti viivästyneet, kun on tulkittu, ettei vielä ole kyllin paha tilanne, jotta ihmisten vapauksia tai elinkeinoelämää voitaisiin rajoittaa merkittävästi. Oikeutta pitää baarit, yökerhot ja kuntosalit auki on korostettu, koska kyse on oikeudesta elinkeinon harjoittamiseen. Rajapaaluksi on tulkittu vasta se, kun sairaaloiden hoitokapasiteetti alkaa tulla vastaan.

Perustuslakia on tulkittu toimintavapauksien ja -oikeuksien näkökulmasta eikä sen kannalta, mitä yksilöiden toiminnasta seuraa muille ja vaarannetaanko muiden terveyttä tai henkeä.

Aikoinaan perustuslakia taidettiin tulkita yhteisen hyvän näkökulmasta, koska se ei estänyt mitenkään kieltolain käyttöönottoa, vaikkei mitään virusta ollut edes liikkeellä.

Nykyinen vapauksia korostava lakien tulkintatapa on vaarallinen. Jos maassamme ilmaantuisi mustasurma tai ebolavirus, niin aluksi pitäisi vain odotella sen leviämistä. Vasta teho-ostojen täyttymisen katsottaisiin oikeuttavan järeät taudin leviämistä estävät rajoitukset.

Mutta eikö voitaisi tulkita, että jo silloin on vakava tilanne, kun jokin tappava ja herkästi leviävä tauti on rantautunut maahan? Jo silloin on voitava ottaa voimakkaita keinoja käyttöön, myös poikkeustila. Puhumattakaan siitä, että kun tauti on nyt levinnyt laajalle, kaikkea ei tarvitsisi vatvoa pitkän kaavan kautta.

Kaikkien keinojen pitäisi olla helposti päättäjien käytettävissä, jotta tarttuvuusluku saadaan painettua selvästi alle yhden. Se saisi taudin hiipumaan.

Jouko Martikainen

yhteiskuntatieteiden maisteri, Joensuu

