Jos et ole valmis mihin tahansa koronaviruksen pysäyttämiseksi, nyt on aika sanoa se ääneen.

Pysähdy hetkeksi, ja katso ulko-ovesi kynnystä. Mieti tilannetta, jossa valtio sanoo, että et saa ylittää sitä, ja jos ylität, se rankaisee sinua. Oletko vanki?

Vapaus on yksi länsimaisten ideologioiden kulmakivistä. Se on erottanut meidät valtioista, joiden toimintaa on tauotta kritisoitu, pidetty vääränä, jopa pahana. Sitä, mitä vapaus tarkalleen tarkoittaa, on mahdoton sanoa, mutta jos sen jotenkin voi viedä, niin pakottamalla ihmisen yksin neljän seinän sisään. Ja kun vapauden vie ensimmäistä kertaa, menettää yhteiskunta palan sielustaan, syystä viis.

Vapauden aatteen tärkeydestä länsimaiselle identiteetille huolimatta hallitus tuntuu tiedotustilaisuuksien perusteella suhtautuvan liikkumisrajoituksiin kuin vain astetta rankempaan rajoitustoimeen.

Millä perusteilla hallitus lopulta on valmis ottamaan rankat liikkumisrajoitukset käyttöön?

Kaikkien rajoitusten taustalla on aito ja oikeutettu huoli ihmisten terveydestä, ja turvallisuus on myös keskeinen yhteiskunnan arvo. Tilanne, jossa hoitoa ei voida taata kaikille, ei ole kuitenkaan uusi.

Sairaalat joutuvat päivittäisessä elämässään taistelemaan sen mahdottoman kysymyksen kanssa, mitä toimenpiteitä on varaa tehdä ja kenelle. Nämä päätökset johtavat väistämättä kärsimykseen ja kuolemaan. Onko koronavirus erityisasemassa vain, koska se on vallannut kansan mielikuvituksen?

Pohtimista vaatii myös, mitä eri rajoitustoimien vaa'an toisella puolella on. Covid-19-tautiin on kuollut noin 0,014 prosenttia suomalaisista. Rajoitustoimet ovat aiheuttaneet harmia yli viidelle miljoonalle ihmiselle.

Kuinka moni näistä ihmisistä on nyt työttömänä? Kuinka moni syrjäytyy? Kuinka moni kärsii lisääntyneestä yksinäisyydestä? Kuinka moni masentuu? Mitä muita vakavia ongelmia rajoitukset ovat tuoneet ihmisten elämään? Kuinka monen elämä ei enää ole elämisen arvoista? Kuinka paljon ihmisten koteihin vangitseminen pahentaisi tilannetta?

Näihin kysymyksiin ei kukaan pysty vastaamaan, mutta se ei tee rajoitusten aiheuttamasta kärsimyksestä yhtään vähemmän todellista.

Hallitus ei ole onneksi vielä viestinyt liikkumisrajoitusten toimeenpanosta. Silti pelkään, että askel, jota ei voida ottaa takaisin, otetaan tilanteen pahentuessa vain hallituksen sanelemana kansan tahdosta riippumatta. Jos et ole valmis mihin tahansa koronaviruksen pysäyttämiseksi, nyt on aika sanoa se ääneen. Kohta voi olla liian myöhäistä.

Joonas Tikkanen

fyysikko, Helsinki

