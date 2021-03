Etelä-Suomen metsiensuojelun tila on surkea.

Kansallispuistoverkon vahvistamiselle on Etelä-Suomessa kiire. Sitä vaatii Etelä-Suomen metsiensuojelun surkea tila. Kasvullisesta metsämaasta on suojeltua vain 2,5 prosenttia ja uhanalaisia metsälajeja on jo lähes 800. Kiirehtimistä vaatii myös kansallispuistojen räjähdysmäisesti kasvanut suosio. Kävijämäärät kasvoivat viime vuonna 23 prosenttia lähes neljään miljoonaan. Kasvuprosentti etelässä oli vielä paljon suurempi.

Kansallispuistot on lain mukaan perustettava valtion maalle, ja valtiolla on myös kansainväliset velvollisuutensa biodiversiteettikadon torjunnassa. Parhaillaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti esitetään perustettavaksi kahta uutta kansallispuistoa, toinen Sallaan Itä-Lappiin ja toinen Evolle Hämeenlinnan Lammille.

Etelä-Suomessa 150 kilometrin säteellä pääkaupunkiseudusta on kahdeksan mannerkansallispuistoa, joiden keskipinta-ala on vain 2 800 hehtaaria. Sen lisäksi on kolme merikansallispuistoa. Vastaavasti 300 kilometrin säteellä kansallispuistojen määrä on 16, ja keskiala 3 300 hehtaaria. Kaikkiaan Suomessa on 35 mannerkansallispuistoa, yhteisalaltaan 832 500 hehtaaria. Kansallispuistoja on Pohjois-Suomessa kahdeksan, lähes 740 000 hehtaaria (88 prosenttia kansallispuistojen kokonaisalasta), ja Etelä-Suomessa 16, vain 53 300 hehtaaria (6 prosenttia puistojen kokonaisalasta).

Lisää kansallispuistoja tarvitaan Vaasa–Lappeenranta-linjan eteläpuolelle. Etelä-Suomen maakuntaliittojen laajassa aluerakennetta tarkastelevassa ympäristöstrategiassa 2000-luvun alussa on kartoitettu eteläisimmän Suomen laajojen metsämantereiden sijoitusta ja kansallispuistojen määrää. Selvitys näyttää sen, miten huono tilanne on. Siitä voi myös päätellä, että Evon kokoiselle uudelle kansallispuistolle ei valtion mailta löydy muita vaihtoehtoja 150 kilometrin säteellä pääkaupunkiseudusta. Evo lisäisi tämän alueen mannerkansallispuistojen pinta-alaa noin 30 prosenttia ja voisi olla kooltaan Nuuksiotakin merkittävästi suurempi puisto.

Kansallispuistojen laajentamisella suojelu-, virkistys- ja matkailunäkökulmasta tulee jatkossa olemaan kasvavaa painetta Etelä-Suomen valtion mailla. Valtion maanomistuskartta näyttää, että täysin uusien pinta-alaltaan merkittävien kansallispuistojen perustamiselle ei liene Evon jälkeen mahdollisuuksia, joten joudutaan turvautumaan nykyisten puistojen laajentamiseen.

Ehkä merkittävin laajennus Etelä-Suomessa on toteutettavissa Ruovedelle ja Ylöjärvelle Pirkanmaalla, jossa Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot voitaisiin yhdistää valtion maita pitkin.

Näin saataisiin aikaan noin 21 000 hehtaarin yhtenäinen kansallispuisto nykyisten kahden noin 5 000 hehtaarin puiston laajennuksina.

Laajennusalueella on paljon arvokkaita jo suojeltuja luontokohteita sekä suosittu Riuttaskorven retkeilyalue.

Tällä toimenpiteellä Etelä-Suomi saisi ainoan Lapin kansallispuistojen kanssa kilpailevan, lähes Oulangan kokoisen kansallispuiston. Tästä on Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aloite ympäristöministeriössä.

Hannu Raittinen

puheenjohtaja

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri

