Nuorisolaissa säädetään nuorten työpajatoiminnasta. Se säilyy edelleen kuntien vastuulla.

Riitta Mäkinen ja Samuel Juntunen kirjoittivat työpajakentän huolista ja toimintaedellytyksistä sote-uudistuksessa (HS Mielipide 2.3.). Kirjoittajien mukaan kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus ovat keskeisiä työpajojen palveluita, ja niiden siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle uhkaa työpajojen toimintaedellytyksiä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Se, että järjestäjä muuttuu, ei tarkoita, että palvelu lakkaa. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto on toteutettava sisällöltään sellaisena kuin asiakkaiden tarve edellyttää. Palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita. Hyvinvointialueen on toimittava yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Myös järjestöjen toimintaedellytyksiä on edistettävä. Palveluja on sovitettava yhteen kunnallisten ja valtion palvelujen kanssa, ja alueen kuntien kanssa on neuvoteltava valtuustokausittain tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä ja työnjaosta.

Kunnissa on monenlaista työpajatoimintaa ja niissä noudatetaan useaa eri lainsäädäntöä. Nuorisolaissa säädetään nuorten työpajatoiminnasta. Se säilyy edelleen kuntien vastuulla. Lisäksi työpajoilla on tehty yhteistyötä valtion järjestämien te-palveluiden kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue vastaa järjestäjänä toiminnasta. Työpajatoiminnan asiakkaalle muutos ei välttämättä ole suuri.

Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus voi jatkua työpajoissa hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyönä. Kunta voi tuoda omat palvelunsa hyvinvointialueen järjestämän palvelun rinnalle yhteisiin tiloihin tai muuten palvelun yhteyteen. Kunta voi myös toimia kuntouttavan työtoiminnan palvelun tuottajana lainsäädännön sallimissa rajoissa. Valtion korvausta kunta ei voi enää kuntouttavasta työtoiminnasta saada, koska kunnalla ei ole järjestämisvastuuta ja siihen liittyviä kustannuksia vastuullaan.

Uudistuksessa vastuu sosiaalipalveluiden turvaamisesta ei katoa minnekään. Hyvää toimeenpanoa ja yhteistyötä kuntien kanssa tarvitaan jatkossakin.

Eveliina Pöyhönen

johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

