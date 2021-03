Opiskelijoiden hyvinvointiin tarvitaan tukea myös yhteiskunnalta.

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista on keskusteltu paljon – ja syystä. Korona-aika ei ole helppoa kenellekään, mutta erityisen ikävää se on niille, joiden käsillä olevaan elämänvaiheeseen uusiin ihmisiin tutustumisen tulisi erityisen kiinteästi kuulua. Elämän poltteessa on kuormittavaa pysyä kotona.

Helsingin yliopisto tekee parhaansa, jotta opiskelijat voisivat hyvin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi kehitetään muun muassa etäopetuksen pedagogiikkaa ja etäohjausta sekä järjestetään erilaisia verkkotapahtumia. Opetus- ja kulttuuriministeriön meille tänä vuonna myöntämällä avustuksella voimme entisestäänkin vahvistaa yliopiston opintopsykologipalveluita ja muuta matalan kynnyksen tukea. Kehitteillä on myös kaikille opiskelijoille suunnattu hyvinvointikurssi.

Ensi syksynä huolehdimme myös siitä, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lisäksi tuutorointia ja yhteisöllistä tekemistä järjestetään toisen vuoden opiskelijoille, jotka ovat nyt jääneet paljosta yhteisöllisestä tekemisestä paitsi.

Opiskelijoiden hyvinvointi vaatii tekoja paitsi yliopistoilta myös yhteiskunnalta. Näinä vaikeina aikoina olisi erityisen tärkeää varmistaa opiskelijoille sellaiset opintososiaaliset edut, jotka mahdollistavat opintoihin keskittymisen.

Tuki korkeakoulukentälle muodostuu erityisen tärkeäksi, jos aloituspaikkojen määrää nostetaan suunnitelmien mukaisesti. Hallituksen tavoitteena on, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää kasvatetaan kansallisesti nykyisestä 41 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskuntamme osaamistason nostaminen on tärkeää, mutta tavoitteeseen ei päästä, ellei maan hallitus lisää korkeakoulujen resursseja samassa suhteessa aloituspaikkojen kanssa.

Yliopistojen rahoitus heijastuu väistämättä sekä koulutuksen laatuun että siihen tukeen, jota voimme opiskelijoille antaa. Opiskelijat voivat hyvin, kun opetus ei ole vain massa- ja verkkoluentoja, kun opettajilla on aikaa kohdata opiskelijat ja kun yliopistolla on niin vahvat tukipalvelut, että apua saa tarvittaessa nopeasti. Tämä kaikki vaatii resursseja.

Odotamme, että hallitus päättää tarvittavista investoinneista yliopistoihin ja opiskelijoihin tulevassa puoliväliriihessään.

Hanna Snellman

vararehtori

Susanna Niinistö-Sivuranta

kehitysjohtaja

Helsingin yliopisto

