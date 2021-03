Herää kysymys, onko rokotusjärjestyksen päättäjillä liian vähän tietoa alamme erityispiirteistä.

Suun terveydenhuollossa potilaita hoidetaan lähikontaktissa. Kliinisessä työskentelyssä sylki on läsnä ja toimenpiteiden tekeminen vaatii työvälineitä, joita käytettäessä syntyy aerosolia.

Suun terveydenhuollon tilanne hoitotakuun osalta oli kriittinen jo ennen koronavirusepidemiaa. Koronaviruksen vuoksi kiireetön hoito ajettiin alas viime keväänä, kun tietoa ei vielä ollut tarpeeksi viruksen tarttumisesta. Toiminta saatiin lopulta palautettua uusin hygienia- ja suojausohjein. Tuona aikana kertynyt hoitovelka on synnyttänyt jonot julkiseen suun terveydenhuoltoon eri puolella Suomea.

Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja, joissa toistuu huoli potilaista sekä omasta terveydestä ja jaksamisesta rokotuksia odotettaessa. Ymmärrystä ei löydy sille, miksi suun terveydenhuollon henkilöstön ääntä ei ole kuultu rokotusjärjestyksiä laadittaessa. Herää kysymys, onko rokotusjärjestyksen päättäjillä liian vähän tietoa alamme erityispiirteistä.

Suun terveydenhuollon henkilöstö odottaa, että rokotusjärjestys arvioidaan uudelleen. Tavoitteena on päästä kliiniseen työhön täysipainoisesti, jotta suu- ja hammassairauksien hoidon tarpeeseen saadaan vastattua ja sairauksien paheneminen estettyä. Suun terveydenhuolto on tärkeässä roolissa terveydenhuollon laajassa kentässä. Terve suu on osa kokonaisterveyttä. On epäjohdonmukaista, että olemme monessa kunnassa jääneet huomiotta, kun terveydenhuollon henkilöstön rokotuksista on päätetty.

Henna Virtomaa

toiminnanjohtaja

Suomen Hammaslääkäriliitto

Erja Nuutinen

puheenjohtaja

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry

