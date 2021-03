Takavalot päälle, kun näkyvyys on huono

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on lain mukaan käytettävä ajon aikana ajovaloja ja takavaloja pimeällä, hämärällä tai silloin, kun näkyvyys on muuten huonontunut. Tämä tarkoittaa, että myös päiväsaikaan on käytettävä takavaloja esimerkiksi lumisateen huonontaessa näkyvyyttä.

Näyttää olevan uskomattoman vaikeaa saada autoilijoita ymmärtämään tätä. Valvontaa tulisi tehostaa huomattavasti siten, että kaikille ilman takavaloja ajaville annetaan rikesakko sen enempää kyselemättä. Jos autoilija ei tiedä ajamaan lähtiessään palavatko takavalot vai eivät, on syytä tarkistaa asia. Autoilijan on turha selittää, ettei huomannut tai tiennyt, etteivät takavalot pala. Silloin tällaisen kuskin ei ylipäänsä tulisi lähteä autolla liikenteeseen. Tällaista vastuutonta ajamista ei pidä sallia laisinkaan.

Nils Gesterberg

eläkeläinen, Espoo

