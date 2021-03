Lukiot eivät voi maagisesti muuttua tiloiltaan suuremmiksi.

Oona Ikonen (HS Mielipide 8.3.) on huolissaan abiturienttien turvallisuudesta ylioppilaskirjoituksissa koronapandemian takia. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä torjui Ikosen huolen (HS Mielipide 9.3.) vedoten lautakunnan lukioille antamiin ohjeisiin, mutta myönsi kuitenkin lukioiden rajallisen tila- ja valvojaresurssitilanteen.

Olen helsinkiläinen lukio-opettaja ja jaan täysin Ikosen huolen. Ylioppilastutkintolautakunnan vinkeistä ja kehotuksista huolimatta lukiot eivät voi maagisesti muuttua tiloiltaan suuremmiksi tai merkittävästi parantaa (jo usein valmiiksi huonoa) sisäilmaansa. Esimerkiksi HS:n juttu ”Virus ilmassa” (7.3.) visualisoi hyvin aerosolien nopeaa leviämistä sisätiloissa.

Tähkä vetosi myös kahteen aiempaan onnistuneeseen yo-kirjoituskertaan korona-aikana, mutta nykyinen tilanne uusine, helposti tarttuvine muunnoksineen on aivan toisenlainen kuin aiemmin.

Kyllä, kokelaita on kehotettu karanteeniin, mutta tietenkään kaikki eivät ole sen suhteen olleet tiukkoina. Myös opettajakunnassa on hajontaa siinä, kuinka löyhästi tai säntillisesti rajoituksiin suhtaudutaan. Kyllä, maskisuositus kokeessa on voimassa, mutta kukaan tuskin syö eväitä maski päässä, ja osa on suosituksesta huolimatta koko ajan ilman kasvosuojainta. Kyllä, kokeen järjestelyissä pyritään turvaväleihin, mutta siitä huolimatta valvontavuorojen aikana on lähes mahdotonta välttyä lähikontakteilta opiskelijoiden kanssa.

Tilanteessa, jossa kuntavaalit siirrettiin huhtikuulta kesäkuulle, kokoontumiset ovat pannassa ja kaavaillaan jopa ulkonaliikkumiskieltoa poikkeuksellisen vakavan tartuntatilanteen vuoksi, nähdään yhä turvallisena järjestää satojen nuorten ja aikuisten monituntisia joukkokokoontumisia kolmen viikon ajan. Miksi tämä ei oikein käy järkeen?

Huolestunut ope

