Tänä vuonna ylioppilastutkinnon toisen kotimaisen kielen ja usealle päivälle laajennetun reaalikokeen koepäivät ovat pääsiäisviikon maanantai, tiistai ja keskiviikko. Opettajan tulee palauttaa alustavasti arvioidut koesuoritukset Ylioppilastutkintolautakunnalle tasan viikon kuluttua koepäivästä eli heti seuraavan viikon alussa. Arviointiaikaa jää yhdestä kahteen arkipäivää, mikä ei ole riittävä aika usean kymmenen tunnin työn hoitamiseen, sillä opettajalla on arkena myös normaali opetustyönsä. Koska opettaja joustaa, hän viettää pääsiäislomansa ylioppilaskokeita arvioiden.

Ongelmatilanteessa ei olla ensimmäistä kertaa. Tänäkin keväänä epäkohdasta on oltu yhteydessä Ylioppilastutkintolautakuntaan varsin laihoin tuloksin. Lautakunnan vastauksessa Suomen ruotsinopettajille todetaan, ”että pääsiäinen osuu ikävästi korjausajankohtaan”.

Ohjeeksi annettiin, että lukion rehtori voi anoa opettajalleen poikkeustapauksessa lisäaikaa esimerkiksi sairaustapauksessa, mutta ”pelkkä yleisperustelu rankasta tutkintokaudesta ei riitä, vaan tilanteesta tarvitaan yksilöidyt ja painavat perustelut.”

Tarvitsevatko muutkin työntekijäryhmät painavat perustelut sille, että saavat pitää lomansa?

Koronaviruksen takia ylioppilaskokeiden päiviä on lisätty, ja näin on kasvatettu opettajien valvontatunteja ilman korvausta. Työkuormitus on etätyön ja terveysturvallisuuden huomioimisen takia lisääntynyt huolestuttavasti. Ongelma ei ole se, että pääsiäinen osuu ikävästi korjausajankohtaan – sen paikka on määritelty jo 300-luvulla – vaan se, että ylioppilaskokeiden korjausajankohta osuu ikävästi pääsiäiseen. Aikataulut on suunniteltava niin, että opettajilla on mahdollisuus lepoon ja lakisääteiseen lomaan jo tänä keväänä.

Tuovi Pääkkönen

lukiotoimikunnan puheenjohtaja, Aineopettajaliitto

