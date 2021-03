Lain mukaan syrjinnän uhrin tulee saada hyvitystä. Hyvityksen hakemisesta on Suomessa kuitenkin tehty erityisen vaikeaa.

Suomen yhdenvertaisuuslakia pidetään yhtenä Euroopan parhaista syrjinnän kieltävistä laeista, koska syrjinnän kielto koskee lähes kaikkea ihmisten välistä toimintaa uskonnonharjoitusta lukuun ottamatta. Laissa on kuitenkin myös puutteita. Syrjinnän uhrien oikeus saada hyvitystä jää usein toteutumatta, ja työelämän syrjintään puututaan vain harvoin.

Valtioneuvoston tilaaman yhdenvertaisuuslain arviointiselvityksen mukaan tuomioistuimet määräsivät vuosina 2015–2019 hyvitystä maksettavaksi yhteensä vain kolme kertaa. Lain mukaan syrjinnän uhrilla on kuitenkin oikeus saada hyvitystä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä tai tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, jos syrjinnän kieltoa on rikottu. Myös Suomea sitovat Euroopan unionin direktiivit edellyttävät, että syrjinnän juridiset seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Nyt näin ei ole.

Hyvityksen hakemisesta on tehty Suomessa erityisen vaikeaa. Uhrin on itse haastettava syrjintään syyllistynyt käräjäoikeuteen vuoden tai kahden kuluessa syrjinnästä. Uhrin on vaadittava hyvitystä silloinkin, kun valtioneuvoston nimittämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on jo todennut syrjintää tapahtuneen.

Uhrin ei kuitenkaan useimmiten kannata vaatia hyvitystä käräjäoikeudessa. Hyvitykset ovat olleet vain joitakin tuhansia euroja. Riskinä on, että uhri voi joutua maksamaan huomattavasti tätä isommat oikeudenkäynti­kulujen korvaukset, jos hän ei pysty osoittamaan syrjintää tapahtuneen.

Yhdenvertaisuuslakia säädettäessä ajateltiin, että syrjinnän uhri voi pienentää oikeudenkäyntikulujen riskiä viemällä syrjintäasian aluksi maksuttomasti arvioitavaksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Asian selvittäminen ja käsittely lautakunnassa kestää kuitenkin niin pitkään, että hyvityksen vaatimisen määräaika ehtii yleensä kulua umpeen. Näin käy ainakin, jos lautakunnan päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Ongelma on yksinkertaisesti ratkaistavissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulee antaa mahdollisuus määrätä hyvitystä.

Ansioituneista juristeista sekä muun muassa eri syrjintäperusteiden asiantuntijoista koostuva lautakunta voi nyt arvioida, onko syrjintää tapahtunut, ja tarvittaessa asettaa satojentuhansien eurojen uhkasakon syrjinnän kiellon tehostamiseksi. Lautakunnan päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Lautakunta ei kuitenkaan voi toistaiseksi määrätä hyvitystä niissä tilanteissa, joissa se on todennut syrjinnän kieltoa rikotun.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mahdollisuus päättää hyvityksestä ei olisi mitenkään poikkeuksellinen ratkaisu lainsäädännön tehokeinoksi. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaisvaltuutetun muodostama seuraamuskollegio päättää tietosuojarikkomuksista aiheutuneista seuraamusmaksuista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä suuret seuraamusmaksut, jos kilpailua on rajoitettu.

Nykyisen hallituksen ohjelmaan sisältyy yhdenvertaisuuslain osittainen uudistus. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annettava mahdollisuus määrätä hyvitystä on yksinkertainen mutta tehokas keino parantaa syrjinnän uhrien asemaa ja ehkäistä ennalta syrjintää Suomessa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta olisi halunnut jo nykyistä yhdenvertaisuuslakia säädettäessä selvittää hyvityksen määräämistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa.

Vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat Suomessa edelleen paljon syrjintää. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan henkilö, jolla on somalialaiselta vaikuttava nimi, joutuu lähettämään noin neljä kertaa enemmän työhakemuksia päästäkseen haastatteluun kuin hakija, jolla on perinteinen suomalainen nimi.

Työelämässä tapahtuvaan syrjintään voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin antamalla yhdenvertaisuusvaltuutetulle mahdollisuus viedä työsyrjintää koskevat asiat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsitel­täviksi niin, että lautakunta voi myös määrätä uhrille hyvitystä.

Rainer Hiltunen ja Kristina Stenman

Hiltunen on yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston toimistopäällikkö ja Stenman yhdenvertaisuusvaltuutettu.

