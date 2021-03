Talouden ilmiönä esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuolto jää usein vähälle huomiolle, vaikka koronaviruspandemian aikana alan suora ja epäsuora taloudellinen merkittävyys on korostunut.

Helsingin Sanomat kirjoitti ansiokkaasti (7.3.) uutissisältöjensä sukupuolijakaumasta. Tasa-arvon edistymisen esteiksi mainittiin muun muassa talouden instituutioiden ja taloustieteen professoreiden miesvaltaisuus. Jutussa mainittiin myös taustalla vaikuttavat yhteiskunnan rakenteet.

Yksi tällainen rakenteellinen tekijä on tutkimusalojen ja oppisuuntien väliset rajat, näkökulmaerot ja kiistat valtavirrasta. Talouden ilmiönä esimerkiksi (naisvaltainen) sosiaali- ja terveyshuolto jää usein vähälle huomiolle, vaikka koronaviruspandemian aikana alan suora ja epäsuora taloudellinen merkittävyys on korostunut. ”Talouden näkökulma” ei olekaan mikään yksi tietty näkökulma tai oppisuunta. Taloustieteen sisällä on erilaisia painotuksia ja taloutta tutkitaan myös muilla aloilla, moninaisista näkökulmista.

Poliittisen talouden tutkimuksen lähtökohtana on ymmärrys siitä, että talouden rakenteet ja käytännöt ovat poliittisia valintoja siinä missä muutkin yhteiskunnalliset asiat. Suomalaisessa kielenkäytössä ja julkisessa keskustelussa on kuitenkin sellainen merkillinen piirre, ettei täällä käytännössä tunneta sanaparia ”poliittinen talous”, vaikka sille on maailman huippuyliopistoissa lukuisia oppituoleja. Tämä on yksi konkreettinen ja rakenteellinen seikka, joka on osaltaan tuottanut Suomessa vallitsevaa käsitystä taloudesta ja sen luonteesta.

Poliittisen talouden asiantuntemusta on eri tieteenalojen piirissä useimmissa kotimaisissa yliopistoissa, vaikkei asialle ole perustettu professuureja. Poliittisen talouden tutkimuksen seuran hallituksessa on myös naisia ja miehiä yhtä paljon.

Hanna-Kaisa Hoppania

puheenjohtaja

Olli Herranen

varapuheenjohtaja, Poliittisen talouden tutkimuksen seura

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.