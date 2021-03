Valitettavasti koko pandemian ajan on ollut havaittavissa, että epäselvä tilannekuva ja puutteellinen tilanneymmärrys ovat luoneet hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten välille epätietoisuutta ja turhia jännitteitä.

Kevään 2020 maskisotkusta huolimatta voidaan sanoa, että materiaalinen varautuminen on Suomessa kohdillaan. Kriisissä arki järkkyy, mutta huoltovarmuuskriittisten hyödykkeiden velvoitevarastointi tekee siitä kuitenkin siedettävän. Leipäviljaa löytyy tarvittaessa, ja öljyä on varastoissa kuukausien kulutuksen edestä.

Huoltovarmuuden on kuitenkin kehityttävä ajassa. Koronaviruspandemia on osoittanut, että erityisesti tiedon huoltovarmuudesta on tullut yhä kriittisempää. Tieto ei suojaa tartunnalta, mutta se mahdollistaa tilannekuvan muodostamisen. Tämä puolestaan on välttämätöntä päätöksille, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen.

Koronavirus on kuluvan kevään aikana ollut poliittisten vääntöjen kohteena. Mitä tahansa hallituksen tai viranomaisten päätöstä on pidetty yhtäällä liioitteluna ja toisaalla alimitoitettuna. Tilannekuva ei kuitenkaan itsessään paljoa lämmitä. Olennaista on, millaisia päätöksiä sen pohjalta tehdään ja miten päätökset saadaan muutettua toiminnaksi.

Valitettavasti koko pandemian ajan on ollut havaittavissa, että epäselvä tilannekuva ja puutteellinen tilanneymmärrys ovat luoneet hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten välille epätietoisuutta ja turhia jännitteitä. Kansalaisille on välittynyt yhteisesti jaetun näkemyksen sijaan kuva asioita pallottelevista ja vastuuta pakoilevista viranomaistoimijoista.

Kriisille on tyypillistä, että tieto muuttaa tilannekuvaa nopeasti. Tästä tuoreena esimerkkinä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) synkkä mallinnus, joka vakuutti oikeusministeriön ja eduskuntapuolueet yhtä lukuun ottamatta siitä, että vaalien lykkääminen on terveysturvallisuuden näkökulmasta perusteltua.

Tässäkin tapauksessa mallinnuksen ja reaalimaailman välisen yhteyden puutteellinen ymmärrys aiheutti epäselvyyttä vaadittavista toimenpiteistä.

Ideaalitilanteessa tiedon huoltovarmuus tarkoittaa oikeaa tietoa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Todellisuudessa tiedon rinnalla päätöksenteossa on kysymys aina myös tilanteiden poliittisesta laskelmoinnista. Tärkeintä kuitenkin on, että uskalletaan tehdä päätöksiä – silloinkin kun jo päätöksiä tehtäessä tiedetään, että ”lunta tulee tupaan” monelta suunnalta. Tämä on demokraattiseen järjestelmään sisäänrakennettu toimintaperiaate.

Ruoan ja lämmön puute havaitaan heti, mutta tiedon huoltovarmuuteen liittyvät riskit konkretisoituvat viiveellä. Viime kädessä tiedon huoltovarmuuden taso mitataan kansalaisten luottamuksena, mikä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten me suhtaudumme meille annettuihin suosituksiin.

Koronaviruskriisi on osoittanut, että ajatus jaosta normaalioloihin ja kriisitilanteisiin on syytä kyseenalaistaa. Jotta selviämme jatkuvan epävarmuuden tilassa, meidän on siirryttävä staattisesta tilannekuva-ajattelusta dynaamisempaan tilanneymmärrykseen, opittava sietämään epävarmuutta ja tietämättömyyttä sekä ennen kaikkea uskallettava tehdä päätöksiä, vaikka tieto onkin aina puutteellista.

Harri Jalonen

professori

Petri Uusikylä

tutkimusjohtaja,

Vaasan yliopisto

tutkijoita Suomen Akatemian rahoittamassa, tiedon huoltovarmuutta käsittelevässä Irwin-hankkeessa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.