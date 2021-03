Maat kamppailevat koronaviruksen talousvaikutusten kanssa, mutta panostuksia globaaliin rauhaan ja turvallisuuteen pitää vahvistaa.

Pandemia-aika on monissa maissa lisännyt turvattomuutta, kiristänyt jännitteitä ja aiheuttanut levottomuuksia. Myös länsimaissa hallitukset kamppailevat päihittääkseen pandemian ja elvyttääkseen taloutensa. Heikkenevä taloudellinen tilanne lisää paineita leikata rahoitusta kehitysyhteistyöltä ja rauhanvälitykseltä.

Leikkaukset olisivat suuri virhe. Ne tekisivät väkivaltaisten konfliktien ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta entistä vaikeampaa – ja väistämättä kalliimpaa. Jos hylkäämme moraalisen velvollisuutemme auttaa konflikteista kärsiviä ihmisiä, seuraukset näille ihmisille olisivat katastrofaalisia. Vaikutukset tuntuisivat epäsuorasti myös täällä Euroopassa.

Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä ei ole itsestäänselvyys. Donald Trumpin presidenttikauden aikana Yhdysvallat eristäytyi ja heikensi osaltaan kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston jakolinjat suurvaltojen kesken ovat syventyneet, mikä nakertaa YK:n asemaa globaalin rauhan ja turvallisuuden takaajana.

Käynnissä olevat kansainväliset ponnistukset konfliktien ratkaisemiseksi ovat heikkoja. Ani harva konflikti saa osakseen mainittavaa diplomaattista huomiota. Kourallinen virallisia rauhanprosesseja on käynnissä, kuten Libyassa, mutta sielläkin ulkopuoliset toimijat, esimerkiksi eurooppalaiset valtiot, sabotoivat hanketta tukemalla kilpailevia osapuolia. Kärsijöinä ovat tavalliset libyalaiset. Euroopan unionin ja YK:n on nyt tehtävä töitä yksissä tuumin diplomatian saralla, jotta ulkovaltojen ruokkima konflikti saadaan loppumaan.

Pitkään jatkuneet sodat Afganistanissa, Ukrainassa, Syyriassa, Etelä-Sudanissa ja Libyassa aiheuttavat jatkuvaa kärsimystä miljoonille ihmisille. Osassa Sahelin aluetta Afrikassa jihadismi ja etnisten ryhmien välinen väkivalta ovat johtaneet akuuttiin kriisiin. Etiopian Tigrayn osavaltion konflikti taas uhkaa horjuttaa Afrikan sarven haurasta tasapainoa, millä olisi vakavia seurauksia koko maanosalle ja Punaisenmeren ympäristölle.

Näiden konfliktien taustalla oleviin syihin ei ole puututtu. Ihmisten perustarpeiden laiminlyönnit ja jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset viljelevät vihaa ja levottomuutta. Ilmastonmuutos, koronaviruspandemia ja geopoliittiset jännitteet kiihdyttävät paikallisia konflikteja. Vaikka paikallinen vuoropuhelu ja epäviralliset neuvottelut voivat helpottaa tilannetta, ne eivät korvaa vakavasti otettavaa kansainvälistä tukea rauhanponnistuksille.

Kansainvälisen yhteisön on myös muutettava rauhanprosessien rakennetta. Monet nykyisistä rauhanprosesseista jättävät ulkopuolelleen useita avainryhmiä, kuten naiset, nuoret ja vähemmistöt, mikä johtaa kestämättömiin ja epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin.

Yhteistyö on mahdollista, jos tahtoa on. Jatkokausi ydinaseita rajoittavalle Uusi Start -sopimukselle Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on huojentava todiste kilpailevien suurvaltojen kyvystä yhteistyöhön konfliktin välttämiseksi. Ponnistukset Iranin ydinsopimuksen elvyttämiseksi ovat myös rohkaisevia.

Suhteellisen pienet lisäpanostukset konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun voivat tuoda merkittäviä tuloksia. Taloustieteen ja rauhan instituutin IEP:n tuoreen raportin mukaan vain kahden prosentin vähennys väkivallan taloudellisissa kuluissa vastaisi summaltaan karkeasti arvioituna kaikkea kehitysapua vuonna 2019. Nyt haaskatut voimavarat voitaisiin käyttää tuottaviin taloudellisiin hankkeisiin ja ihmisten hyvinvointiin. Nämä myönteiset vaikutukset tuntuisivat myös kaukana konfliktialueiden ulkopuolella.

Meidän on vastustettava houkutusta käyttää kansantalouksien hetkellistä ahdinkoa oikeutuksena vähentää panostuksia globaaliin rauhaan ja turvallisuuteen. Taloudellinen elpyminen kotimaassa ja rauhan edistäminen kansainvälisesti eivät ole kilpailevia vaan toisiaan täydentäviä tavoitteita.

Alexander Stubb ja Andrew Gilmour

Stubb on hallituksen puheenjohtaja konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä (Crisis Management Initiative) ja Suomen entinen pääministeri.

Gilmour on rauhanvälitystyötä tekevän Berghof-säätiön toiminnanjohtaja ja YK:n entinen apulaispääsihteeri.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.