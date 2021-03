Kieliasiantuntijat ovat korvaamattomia, mutta yhtä lailla tarvitaan toimistojen palvelua, teknisiä ohjelmia ja pelisilmää valita oikea tekijä kuhunkin toimeksiantoon.

Helsingin Sanomien jutussa (7.3.) nostettiin esiin kielipalvelualan murrokseen liittyviä haasteita. Maria Autio syytti mielipidekirjoituksessaan (HS 11.3.) sekä palvelun tilaajia että käännös- ja tulkkauspalveluja tarjoavia toimistoja. Mielipiteestä saattoi saada käsityksen, että kilpailutuksiin osallistuvat toimistot olisivat huijareita, mikä on sekä kohtuuton yleistys että omiaan lietsomaan eripuraa toimistojen ja kieli­asiantuntijoiden välillä.

Nähdäkseni tilaajien erilaiset tarpeet huomioidaan nykyisin melko hyvin kilpailutuksissa. Siksi Hanselkaan ei enää kilpailuta kielipalveluja yhteishankintana.

Esimerkiksi pikatulkkaukselle ja konekäännöksille on paikkansa, samoin oikeustulkkaukselle ja ihmiskääntäjien käännöksille. Siksi tarvitaan erikoistumista. Oikeustulkkirekisteriin tai auktorisoitujen kääntäjien rekisteriin kuuluminen ei takaa kaikkien erikoisalojen hallitsemista eikä siksi voi olla pelkkä kelpoisuusvaatimus.

Huolestuttavaa on se, että useissa maahanmuuttajakielissä alan ammattilaisia on tuskin lainkaan. Jos laki vaatii järjestämään tulkin, tyhjästä on paha nyhjäistä.

Samoin esimerkiksi ruotsin kääntäjille olisi enemmän töitä kuin on tekijöitä. Resurssipula on todellinen.

Alalla työskentelee huippuammattilaisia: ohjelmistolokalisoijia, erikoisalojen kääntäjiä, konekäännösten jälkieditoijia, konferenssitulkkeja ja muita asiantuntijoita. Heille riittää töitä, ja kaikkia tarvitaan jatkossa vielä paljon enemmän.

Kääntäminen ja tulkkaaminen on asiantuntijatyötä, ei sivubisnes. Jokainen laatupuute nakertaa alan uskottavuutta ja asemaa.

Siksi huomio kannattaisikin suunnata siihen, mistä saadaan alalle lisää erikoistuneita ammattilaisia, joilla turvataan alan resurssit ja maine.

Katja Virtanen

toimitusjohtaja, Delingua oy

