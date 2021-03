Harva olisi vuosi sitten uskonut, että joudumme yhä suosittelemaan välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille.

Päivälleen vuosi sitten 14.3.2020 ulkoministeriö julkaisi uutisen poikkeuksellisella otsikolla: Älä matkusta ulkomaille! Uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian siirtyminen pandemiavaiheeseen myllersi kansainvälisen lentoliikenteen rajusti, ja monet maat asettivat tiukkoja rajoituksia liikkumiseen. Yhtäkkiä kymmenettuhannet matkailijat olivat ulkoministeriön neuvojen ja ohjeiden tarpeessa, ja tuhansia heistä avustettiin Suomeen paluussa.

Harva olisi vuosi sitten uskonut, että joudumme yhä suosittelemaan välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Pandemia pitää otteessaan, ja monilla alueilla tilanne on uusien virusmuunnosten vuoksi yhä vakava. Maahan pääsyä rajoitetaan monissa maissa. Epätietoisuutta ja nopeita muutoksia on paljon ilmassa, mutta terveysturvallisuus on meidän kaikkien asia.

Lomamatkailun aika kyllä koittaa vielä. Ulkoministeriössä ymmärretään hyvin matkailun tärkeys monille, oli se sitten lähinaapureihin tai kaukomaille. Me kaikki haluamme jälleen kokea niitä makuja ja elämyksiä, joita maailma tarjoaa. Ymmärrämme myös, että monen työ vie pandemiankin aikana ulkomaille. Ole silloin erityisen huolellinen ja vastuullinen, ja noudata ohjeita myös Suomeen palatessasi.

Matkoja on kuitenkin nyt vielä tehtävä ennen kaikkea muistoissa, mielikuvissa ja vaikkapa kirjojen avulla, tulevaan valmistautuen. Ulkoministeriön yli 150 maasta laatimat matkustustiedotteet ovat hyvä lähtökohta aikanaan koittavan matkan suunnitteluun. Konsulipalvelut ovat matkailijan tukena silloinkin.

Antti Putkonen

konsuliasioiden yksikön päällikkö, ulkoministeriö

