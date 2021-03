Lakiesityksessä olisi luotava tasapaino yksilönsuojan ja yhteisen edun välillä.

Suomalaisiin biopankkeihin kerättyjen näytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta potilaiden ja koko väestön terveyden parhaaksi. Mitä useampi suomalainen tekee vapaaehtoisen biopankkisuostumuksen ja antaa luvan tallettaa näytteen biopankkiin, sitä paremmin tutkijat voivat niiden avulla kehittää uutta diagnostiikkaa ja entistä tehokkaampia hoitoja.

Ensimmäinen biopankkilaki muutti suomalaisen lääketieteen tutkimuksen tekotavat. Suomeen luotiin maanlaajuinen biopankkien verkosto, jonka puitteissa on käynnistetty satoja uusia tutkimushankkeita. Samalla suomalaisten mahdollisuus osallistua lääketieteelliseen tutkimukseen on noussut uudelle tasolle.

Nyt biopankkilakia ollaan uudistamassa. Tavoitteeksi on asetettu tutkimuksen tukeminen. Tavoite on kannatettava. Alan toimijoiden yhteinen ja laajasti jaettu näkemys on, että lausuntokierroksella olevan esitysluonnoksen avulla tämä tavoite ei toteudu. Jos nykyisten aineistojen hyödyntäminen ja uusien biopankkinäytteiden kerääminen vaikeutuvat merkittävästi, koko biopankkitoiminta ja sen mahdollistama tutkimus on uhattuna.

Biopankkilain päivittäminen on tarpeen, jotta sen sisältö saadaan vastaamaan muuta alaa koskevaa sääntelyä kuten EU:n tietosuoja-asetusta ja lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (niin sanottu toisiolaki). Lisäksi lain tulkinnassa ilmenneet haasteet on ratkaistava. Samalla tulisi kuitenkin turvata biopankkilain käytännössä jo erittäin hyvin toimiviksi osoittautuneet osat.

Lakiesityksessä olisi luotava tasapaino yksilönsuojan ja yhteisen edun välillä niin, että potilaan hoidossa kertynyt tieto on mahdollista jalostaa entistä vaikuttavammaksi terveydenhuolloksi tieteellisen tutkimuksen keinoin – potilaan ja koko yhteiskunnan parhaaksi.

Olli Carpén

professori, biopankin tieteellinen johtaja

Mark Daly

johtaja, FIMM

Risto Renkonen

dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

