Ilkka Korhonen mainitsi kirjoituksessaan ”roskapuut” (HS Mielipide 1.3.).

Jopa koivua on aikoinaan pidetty roskapuuna. Koivu onkin yliarvostettu. Leppä on unohtunut tyystin keskusteluista. Harmaaleppä on monipuolinen puu. Tervalepän tavoin harmaalepästä saa tarveaineen moneen asiaan, esimerkiksi soittimiin.

Leppä polttopuuna on mitä mainioin. Kyllä sillä piirakkauuninkin lämmittää, vaikka polttoarvot ovatkin toista luokkaa kuin esimerkiksi koivulla. Leppä ei polta palopesiä, ja saunassa sen tuottama lämpö on pehmeämpää. Leppä on kunnon puu. Se kasvaa nopeasti ja sitä on helppo käsitellä.

Osmo Turtiainen

Helsinki

