Äänestäminen on hyväosaisten etuoikeus

Harva haluaa vaikuttaa asiaan, jota ei koe omakseen. Ja vielä harvempi haluaa vaikuttaa, jos ei saa työhön riittäviä eväitä.

Suurten ikäluokkien nuoruudessa politiikka oli siisti juttu. Vahvasti yhteisöllisyyttäkin luonut elementti, joka parhaimmillaan voimaannutti koko loppuelämäksi. Nuo suurin piirtein 1940–1950-lukujen taitteessa syntyneet suomalaiset äänestävät vielä nykyäänkin aktiivisesti.

Aivan aluksi haluan selventää, että arvostan suuresti jokaista demokratian soturia, joka rämpii vaaliuurnalle – satoi tai paistoi. Se on perin tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Yhtäältä ja ehkä juuri siksi olen kuitenkin huolissani.

Suomi on moderni luokkayhteiskunta. Kiiltokuva, jossa luokkatietoisuuden hälvenemisen on ajateltu tarkoittaneen myös luokkaerojen katoamista. Edelleen on monia, joita yhteiskunta ei kohtele oikeudenmukaisesti ja joilla ei ole mahdollisuutta tavoitella täyttä poliittista toimijuutta.

Yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta huolimatta äänestämässä käyminen on eriytynyt vuosikymmeniä. Siinä missä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista yli 90 prosenttia äänesti eduskuntavaaleissa vuonna 2019, oli toisen asteen suorittaneiden luku yli 20 prosenttia matalampi.

Kuilu hyvä- ja huono-osaisten välillä näkyy joka ikäluokassa mutta iskee erityisesti nuoriin aikuisiin.

Yhteiskunta on ollut ilmiön edessä hampaaton. Tämä ei toki yllätä, sillä pohdimme demokratian tarpeita usein lähinnä hyväosaisten tai vaikuttamisesta valmiiksi kiinnostuneiden näkökulmasta.

Jos esimerkiksi koulutuspolitiikan kuumat perunat koskevat vain lukio- tai yliopisto-opiskelijoita, on naiivia odottaa muiden kiinnostuvan. Harva haluaa vaikuttaa asiaan, jota ei koe omakseen. Ja vielä harvempi haluaa vaikuttaa, mikäli ei saa työhön riittäviä eväitä.

Toivon, että päättäjät pysähtyvät pohtimaan, tarjoaako esimerkiksi ammatillinen koulutus tosiasiallisesti riittäviä yhteiskunnallisen aktiivisuuden taitoja. Kuka tahansa voi kasvaa demokratian soturin saappaisiin, mutta itsestään se ei tapahdu.

Pinja Perholehto

demarinuorten puheenjohtaja

