Varainsiirtovero on suuri jarru asuntomarkkinoilla

Lisähinnasta kärsivät erityisesti pienituloiset. Oikeudenmukaisuudella perustelu toteutuu huonosti tällaisen veron kohdalla.

Hallitus on ilmoittanut aikovansa huolehtia asuinolojen myönteisestä kehityksestä koko Suomessa. Nyt olisikin oikea aika markkinaehtoisen kehittymisen vauhdittamiseen.

Hyvin aloitettu asuntopolitiikan uudistamistyö uhkaa kuitenkin tyssätä hallituksen valmisteilla olevassa selonteossa. Parlamentaarisessa työryhmässä syksyllä sovittu asteittainen varainsiirtoverosta luopuminen olisi todellinen teko asuntomarkkinoiden tervehtymisessä.

Kauppa käy yhä kiivaana siellä, missä ihmisiä asuu tiiviisti. Pääkaupunkiseudun vetovoima ei ole katoamassa mihinkään, eikä muidenkaan suurten kaupunkien. Näistä keskuksista löytyvät palvelut, työpaikat ja muut ihmiset ja asiat, joita tarvitsee tai kaipaa lähelleen. Kaupunkien vetovoima pysyy, mutta se muuttaa muotoaan.

Koronavirus on vähentänyt tarvetta matkustaa töihin. Jo nyt tiedämme, että lähikontaktien vältteleminen jatkuu, ehkä hyvinkin pitkään. Työssäkäyntialue on laajenemassa vastaavasti, kun fyysinen kulkeminen on vähäisempää. Ne muutamat lähityöpäivät voimme kulkea kauempaakin.

Alkuvuonna nähty aktiivisuus asuntomarkkinoilla on ollut kolmen tekijän summa. Pankeilla on yhä intoa lainoittaa asuntokauppoja. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on Tilastokeskuksenkin mukaan yhä hyvä. Sopeutuminen tilanteeseen tuo lisää varmuutta myös tulevaisuuteen.

Pankeilla on myös varaa valita asiakkaansa. Asunnon vakuusarvo ei ole sama kaikille ja kaikkialla. Osassa Suomea luottoa ei saa maaseudulla olevalle kiinteistölle edes korjaukseen. Pankkeja ohjaava lisäpääomavaade kuivattaa epälikvidien kohteiden luototuksen. Käytännössä siis alueet, joissa hintakehitys on ollut vakaata, ovat jäämässä luototuksen ulkopuolelle, puhumattakaan laskevien hintojen alueista.

Tarve asumisen järjestelyihin on toisaalta helpottunut etätyön myötä, kun voidaan katsoa uutta kotia kauempaa. Toisaalta tähän ajaa myös suosituimpien korttelien korkeat hinnat.

Asunnon vaihtoa häiritsee kuitenkin varainsiirtovero, erityisesti omakotikiinteistöjen osalta. Miksi myydä vanha talonsa, jos uuden hankinnan päälle joutuu maksamaan veroa neljä prosenttia ostohinnasta? Omakotitalossa, joka on 300 000 euron arvoinen, vero on 12 000 euroa.

Varainsiirtovero on jarru asuntomarkkinoilla myös isoissa kaupungeissa, joissa varallisuuden jakautuminen on yhtä todellista kuin muualla Suomessa.

Nuoren perheen pohdintaa ohjaa se, pitäisikö heti ostaa kauempaa isompi talo ja kakkosauto. Vai voisiko ostaa ensin nykytilanteeseen ja taloudenkin kannalta sopivamman ratkaisun läheltä keskustaa ja muuttaa sitten myöhemmin isompaan asuntoon? Jälkimmäisessä vaihtoehdossa syntyy kahdet varainsiirtoverot maksettavaksi, eikä sekään innosta.

Tästä lisähinnasta kärsivät erityisesti pienituloiset, niin nuoret kuin ikääntyneetkin. Oikeudenmukaisuudella perustelu toteutuu huonosti tällaisen veron kohdalla.

Asuntokauppa on aina paikallista ja ajallista. Siihen vaikuttavat monet ulkoiset tekijät valtion tukitoimista, työllisyys-, koulutus- ja liikennepolitiikasta kuntien omiin ratkaisuihin. Viime kädessä kuitenkin vaikuttavat ihmisten oma talous, tottumukset ja valinnat oman elämän järjestämiseksi.

Jarruja siihen ei tarvita, etenkään aikoina, jolloin fyysistä etäisyyttä on kasvatettava.

Jukka Rantanen

hallituksen puheenjohtaja

Annukka Mickelsson

toimitusjohtaja, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto

