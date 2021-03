Asiointi pankissa vaatii passin tai henkilökortin.

Nettipankissa asioidessani tein virheen, jonka seurauksena pankki sulki pääsyni tileilleni. Viestit-osiossa olin pyytänyt elämänkumppanilleni uutta maksukorttia kadonneen tilalle. Emme ole naimisissa, mutta meillä on yhteinen tili, johon meillä kummallakin on pankkikortti.

Sulkuilmoituksessa neuvottiin käymään pankissa. Pienen työskentelyn jälkeen löysin paikkakunnalta konttorin, jossa vielä palvellaan asiakkaita tiskillä.

Pankissa tuli oitis seinä vastaan, kun minun piti todistaa henkilöllisyyteni. Voimassa oleva ajokorttini ei käynyt. Passi ja henkilökortti olivat vanhentuneet kuukausi sitten, helmikuussa 2021. Enpä ollut ajatellut niiden uusimista, kun tässä koronavirustilanteessa en voi enkä halua matkustaa minnekään.

Siis lähimpään valokuvaamoon. Kuvat ja kuvatunnus – jonka avulla poliisi hakee kuvat kätevästi netistä – kädessä marssin poliisiasemalle ja jonotin koronaviruksen vuoksi ulkopuolella. Sisään päästettiin sääntöjen sallima määrä kerrallaan.

Sain pikapassin lisäkorvausta vastaan seuraavaksi päiväksi. Asiointi pankissa onnistui, ja nettipankin sulku poistettiin. Mutta kolmen vuorokauden pimento siitä, mitä tileilläni tapahtuu, ei ollut mukava kokemus.

Palaan ajokorttiin. Mikä sen rooli on? Voisiko Trafi uudistaa ajokortit vahvaksi henkilöllisyyden tunnistuskortiksi? Olen ihmetellyt, miten ajokortilla on mahdollista edes ajaa autolla, jos viranomaiset eivät pysty toteamaan siitä, kuka on ratissa.

Kristian Hobin

eläkeläinen, yrittäjä, Helsinki

