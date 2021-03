Havainnekuvissa käytetty lintuperspektiivi häivyttää mielikuvaa korkeasta ja massiivisesta rakentamisesta.

Helsinki on ainutlaatuinen pääkaupunki. Sen katuja, aukioita ja puistoja kävellessä voi aistia samaan aikaan modernia urbaania sykettä ja luonnon seesteisyyttä. Urbaani syke syntyy ihmisten kohtaamisista, seesteisyys ihmisen kokoisena ja korkuisena rakennetusta vehreästä ympäristöstä kauniissa merellisessä maisemassa. Asukkaat ja suurkaupungeista tulevat turistit näkevät Helsingissä sellaista ainutlaatuisuutta, jota pääkaupungin päättäjien toivoisi arvostavan.

HS julkaisi (12.3.) viisi erilaista suunnitelmaa Elielinaukion rakentamiseksi. Havainnekuvat on esitetty helikopteriperspektiivistä siten, että uudet rakennukset näkyvät kuvan taka-alalla. Tämä häivyttää mielikuvaa korkeasta ja massiivisesta rakentamisesta. Tässä kuvakulmassa uudisrakennukset eivät myöskään kilpaile niitä huomattavasti matalamman, historiallisen ja arkkitehtonisesti arvokkaan asemarakennuksen kanssa. Kaupunkilaiset kuitenkin näkevät ympäristön katutasosta, eivät lintuperspektiivistä.

Lisäksi havainnekuvissa aurinko paistaa korkealta valaisten näkymän kauniisti. Todellisuudessa aurinko paistaa näin korkealta vain lyhyen aikaa kesäpäivinä. Suurimman osan ajasta aurinko paistaa matalammalta, jolloin korkeat rakennukset varjostavat merkittäviä alueita ympärillään.

Korkea ja tiivis rakentaminen on Suomen oloissa vaikeasti yhdistettävissä ihmisten viihtyisyyteen, sillä suurkaupunkimainen korkea rakentaminen synnyttää täällä väistämättä laajoja pimeitä ja varjoisia alueita. Näin keväällä on helppo ymmärtää, miten suuri merkitys luonnonvalolla ja auringon säteillä on ihmisten hyvinvoinnille. Suomen leveysasteilla auringon kierron tulisikin olla yksi keskeinen kaupunkisuunnittelun lähtökohta.

Kun rakennussuunnitelmia esitetään arvioitavaksi, niiden tulisi kuvata arkitodellisuutta katutasosta katsoen eri vuorokauden aikoina ja eri vuodenaikoina. Näin luodaan ymmärrystä siitä, miten voidaan edistää jatkossakin Helsingin rakentamista valoisana ja ihmisen kokoisena.

Aarno Keskinen

diplomi-insinööri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.