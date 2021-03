Tietty määrä sekavuutta epidemian hoidossa on myös hyväksi

Suomen Kuvalehdessä päätoimittaja Matti Kalliokoski pohtii jaksamista koronaviruskriisin jatkuessa.

”Viruksen torjunnassa lähiviikot ovat monelle henkisesti vaikeimmat. Voimia on kulutettu jo vuoden verran. Pahimmat pelot eivät ehkä ole toteutuneet, mutta arjen hankaluudet harmittavat entistä enemmän. Motivaatio tahtoo olla hukassa.”

”Politiikassa isänmaallinen yksimielisyys on karissut. Vuosi sitten epidemian riskeistä ei ollut kunnollista kuvaa, joten kaikki pelkäsivät pahinta. Yksimielisyyttä helpotti myös se, ettei ollut vaalivuosi.”

”Epidemian talousvaikutukset eivät jakaudu tasan. Moni yrittäjä ja kulttuurin ammattilainen kamppailee ankarasti toimeentulostaan. Uudet rajoitukset iskevät usein niihin, joilla on jo valmiiksi vaikeaa.”

”Edes hiljaisuus ei ole nyt hyvä merkki. Viruksen ja rokotusten kilpajuoksu on tuskallista seurattavaa, kun kuuluu johonkin riskiryhmään.”

”Kansallisesta itseymmärryksestä on murentunut yhtenäinen ulkokuori. Päätösten tekeminen näyttää vaikealta ja niiden perustelu sekavalta. Onko Suomi lainkaan maineensa mukainen hyvin toimiva yhteiskunta?”

”Tietty määrä sekavuutta on silti hyväksi. Koska asiat ovat monimutkaisia, niitä pitää katsoa monesta näkökulmasta. Maat, joiden paraateissa on viivasuorat rivit, eivät useinkaan ole yksilölle hyviä paikkoja elää. Ongelmia on helpompi ratkoa, kun ne ovat näkyvissä.”

”Vaikka kriisi on yhä päällä, vallankäyttöä voi arvioida kriittisesti jo nyt. Kysymykset kannattaa esittää ääneen. Hyvät perustelut tukevat henkistä kestokykyä paremmin kuin pelkät määräykset.”

”Vastuun kantaminen vaikeina aikoina on aina epäkiitollista, mutta sellaista on demokratia.”

Tuulilasi-lehdessä päätoimittaja Olli Koivusalo kirjoittaa, että hinta ja lataaminen ovat ainoat asiat, jotka hidastavat sähköautojen läpimurtoa.

”Latausinfran surkeus on asia, johon useimmat sähköautoiluun tutustuvat nopeasti havahtuvat. Latureita kyllä löytyy, mutta käytännössä vain pikalatureista on tien päällä iloa. Niitä on harvassa, ja ne reistailevat. Puhumattakaan siitä, että kun yksi auto seisoo töpselin päässä kymmeniä minuutteja, muut kiltisti odottelevat. Tämä ei tosin ole iso ongelma – vielä.”

”Nyt kun valtio haluaa edistää sähköautoilua, se saisi osallistua latausinfran rakennuskuluihin.”

”Viimeisen puolen vuoden aikana olemme koeajaneet 11 täyssähkö­autoa. Keskihinta on ollut 47 000 euroa. Kallista siis on.”

”’Asiantuntijat’ pelottelevat meitä polttomoottoriautojen hintaromahduksella, mutta itse olisin enemmänkin huolissani siitä, miten paljon tämän päivän sähköauton ostaja saa maksaa edelläkävijyydestään.”