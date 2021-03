Valtiovarainministeriö on ehdottanut, että tulevaisuudessa taloyhtiölainoja ei voisi vähentää vuokratuloista. Sekä vuokranantajien että vuokralaisten edustajat kertoivat HS:n mielipidesivuilla eriävät mielipiteensä (5.3. ja 6.3.).

Ehdotuksen perusteena on ajatus markkinahäiriöstä, joka johtuu nykyisin yleisestä menettelystä myydä uudet asunnot alhaisella myyntihinnalla ja suurella yhtiölainalla. Mutta tarkoittaako tämä myös sitä, että tulevaisuudessa ei voisi vähentää mitään taloyhtiön tekemiä remonttikuluja muuten kuin myymällä asunnon? Nykyisin tämä on mahdollista, jos kulut tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

Ei tunnu oikeudenmukaiselta, että vuokranantaja joutuisi maksamaan veroa tulosta, joka ei oikeasti ole tuloa. Suomessa on paljon yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhtä tai muutamaa asuntoa. Hulluin olisi tilanne sellaisella vuokranantajalla, joka vuokraa asuntoa, jossa on itse asunut yli kaksi vuotta. Tällaisella asunnolla kun ei verotusmielessä ole hankintahintaa. Jos saa pienenkin vihin siitä, että yhtiöön tulee tarve jollekin remontille, on parempi heti irtisanoa vuokralainen ja myydä asunto. Muuten maksaa tyhjästä veroa.

Ilkka Roitto

Helsinki

