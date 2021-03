Luontokadon aiheuttamat riskit on huomioitava valmiuslain uudistamisessa

Pääministeri Sanna Marin (sd) on todennut, että valmiuslaki on uudistettava, koska sitä ei ole tehty pandemiaa varten.

Uudistuksessa on otettava vakavasti luontokadon ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit, joista eläinperäiset virukset, kuten ebola, lintuinfluenssa, hiv ja tietenkin uusi koronavirus, ovat vain yksi osa. Toinen on esimerkiksi ympäristöpakolaisuus ja siitä mahdollisesti koituva yhteiskunnallinen epävakaus ja levottomuus.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES on varoittanut, että luontokato ja ilmastonmuutos kasvattavat sekä pandemioiden että levottomuuksien todennäköisyyttä. Maailman talousfoorumi on nostanut molemmat viiden vakavimman ihmiskuntaa uhkaavan riskin joukkoon. Valmiuslain uudistamisen lisäksi on puututtava poikkeusolojen juurisyihin.

Näkisimmekin mielellämme parlamentaarisen komitean, joka valmistelee ylihallituskautisen tiekartan luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Janne S. Kotiaho

Jyväskylän yliopiston ekologian professori, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja

Ilari E. Sääksjärvi

Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori, Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtaja

