Elielinaukio on nyt masentava läpikulkupaikka

Eläköön-huuto Helsingin Elielinaukion uusille suunnitelmille! HS:n (12.3.) ­julkaisemat suunnitelmat ovat juuri sitä, mitä näivettynyt, linja-autojen ja taksien dominoiva Elielinaukio tarvitsee.

Aukio on ollut jo pitkään kaupunkilaisten näkökulmasta epätilaa ja läpikulkupaikka, jonka ainoa valopilkku on Vltavan rakennus, joka sekin palvelee enimmäkseen asemalle meneviä ja asemalta tulevia ihmisiä. Valtaosa Elielinaukiosta on linja-autojen hallussa, ja vuonna 2003 pohjoisreunalle rakennuttu hotelli- ja toimistorakennus tuhosi viimeistään avaruuden tunnun sekä hienon ja innostavan näkymän Töölönlahdelle.

Rakentamalla aukiolle Helsingillä ja helsinkiläisillä ei ole mitään hävittävää, vain voitettavaa. Aseman länsisiiven alue yhdessä Postitalon kanssa on jo kauan sitten menettänyt sille ehkä joskus kaavaillun funktion.

Rakentamalla Elielinaukiolle Elielinsaaristo-nimisen ehdotuksen mukainen kokonaisuus saadaan alueelle toimintaa ja viihtyisyyttä, mikä hyödyttää myös itse Rautatieasemaa ja suomalaista arkkitehtuuria. Nykyinen masentava aukio ei sitä tee.

Teppo Juuvinmaa

Töölö, Helsinki

