Työntekijät näyttävät saavan viranomaisilta suojaa ja oikeutta yhä harvemmin.

Työelämän säädökset lähtevät siitä, että vallan ja vastuun pitää olla tasapainossa. Lainsäätäjä on antanut työnantajalle oikeuksia ja velvoitteita: mihin voi vaikuttaa, siitä on myös vastuussa. Vaikka työntekijöillä ei ole asemavaltaa, heillä on palvelussuhteen perusteella käyttäytymisestään tietty vastuu. Heillä on myös oikeuksia, joiden loukkaaminen on lainsäädännössä määritelty lain rikkomiseksi.

Lainsäädäntö on tehty tasapainottamaan työelämän valtasuhteiden ja vaikutusmahdollisuuksien epäsymmetriaa. Lakien toteutumista valvovien viranomaisten toiminta näyttäisi esimerkkitapausten perusteella tuottaneen 20 viime vuoden aikana yhteiskunnallisesti huomionarvoisen seuraamuksen: työntekijät näyttävät saavan viranomaisilta suojaa ja oikeutta yhä harvemmin. Tämä epäilty viranomaistoiminnan ideologinen muutos on mahdollisesti tapahtunut huomaamattomasti.

Tehdyissä valituksissa ja kanteluissa sekä keskustelussa valvonta- ja oikeusviranomaisedustajien kanssa on vedottu esimerkiksi resurssipulaan tai työnantajan lakisääteiseen harkintavaltaan, tai jopa todettu ilman perusteluja, että työnantajalla on oikeus antaa rangaistuksia niillekin, jotka ovat jonkin säännösten perusteella toimineet omien oikeuksiensa mukaisesti.

On esiintynyt myös taipumusta ”pallotella” asioita eri viranomaistahojen välillä. Ongelma on ollut myös se, että viranomaiskäsittely on kestänyt kauan ja johtanut lopulta tapausten vanhentumisaikojen ylityksiin. Pitkät käsittelyajat ovat olleet oikeudellisten loukkausten tai työolosuhdeongelmien vuoksi sietämättömiä. Tästä työnantaja on hyötynyt.

Näyttää siltä, että tätä mahdollista kehitystrendiä ei ole havaittu ministeriö- eikä työmarkkinajärjestötasoilla. Sen vuoksi mielestämme tarvittaisiin yhteiskunta-, hallinto- ja oikeustieteellistä tutkimusta sen selvittämiseksi, ovatko työturvallisuuslain sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain tulkinta ja valvontakäytännöt muuttuneet viranomaistoiminnassa työnantajan etujen suuntaan ja palkansaajapuolen oikeuksien kustannuksella.

Iikka Jäntti

työsuojeluvaltuutettu, Tampere

Juhani Tarkkonen

yhteiskuntatieteiden tohtori, filosofian tohtori, insinööri, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.