Koronarokotuksia on keskitettävä vaaravyöhykkeille

Jos puhutaan turkulaisista tai helsinkiläisistä kokonaisuutena, piittaamaton käytös ei selitä kohonnutta tartuntariskiä.

Miltei kaikki tuntuvat hyväksyvän, että koronavirusrokotukset on aloitettava niistä, joiden henki ja terveys ovat suurimmassa vaarassa. Tämä periaate on eettinen eikä lääketieteellinen. Niin kauan kuin emme erota selkeästi erilaisia riskitekijöitä, päädymme helposti ymmärtämään väärin, mitä siitä seuraa.

Koronaviruksen yksilölle muodostaman riskin voi jakaa kahteen osaan: mikä on vakavan sairastumisen todennäköisyys, jos hän saa tartunnan, ja mikä on todennäköisyys sille, että hän ylipäänsä saa tartunnan. Siksi Matin kokonaisriski voi olla korkeampi kuin Liisan, vaikka Liisa olisi joensuulainen vanhus ja Matti tavallinen keski-ikäinen ja ylipainoinen vantaalainen.

Ei ole mitään eettistä perustetta nostaa yhtä näistä riskitekijöistä erityisasemaan. Siksi ainakin silloin, kun riskiryhmään kuuluvat on rokotettu, rokotusjärjestyksessä on huomioitava tartunnan saamisen riski. Tämä riski on järjestelmällisesti suurempi tiheään asutuilla alueilla, joihin tulee paljon liikennettä ulkomailta. Siksi täsmälleen sama eettinen periaate, joka oikeutti sen, että vanhukset ja perussairaat rokotetaan ensin, oikeuttaa nyt sellaisten alueiden kuin Uudenmaan asettamisen etusijalle.

Poikkeuksen kokonaisriskiin perustuvasta ensisijaisuudesta voisi oikeuttaa vain se, että yksilö tai ryhmä on itse vastuussa tartunnoille altistumisesta piittaamattoman käytöksensä takia. En ota kantaa siihen, onko joidenkin ryhmien kohdalla näin. On joka tapauksessa selvää, että jos puhutaan turkulaisista tai helsinkiläisistä kokonaisuutena, piittaamaton käytös ei selitä kohonnutta tartuntariskiä.

Vaikka me helsinkiläiset noudatamme ohjeita yhtä huolellisesti kuin joensuulaiset, olemme suuremmassa vaarassa – ja levitämme tahattomasti tautia muuallekin niin kauan kuin se täällä leviää.

Antti Kauppinen

käytännöllisen filosofian professori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.