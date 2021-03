On vain ajan kysymys, milloin seuraava finanssikriisi laukeaa. Silloin useat euromaat ja koko euroalue ovat todennäköisesti tukalassa tilanteessa.

Amerikkalainen ekonomisti Herb Stein arvioi 1980-luvulla, että Yhdys­valtojen liitto­valtion velkaantumisen kasvu loppuu, koska what cannot go on forever, will stop (mikä ei voi jatkua loputtomiin, pysähtyy). Silloin velan bkt-suhde oli noin 50 prosenttia, nyt luku on yli kaksin­kertainen ja kasvussa. Julkinen velkaantuneisuus on kasvanut kaikkialla länsi­maissa, lähes jatkuvasti ja tosi paljon.

Miksi? Mikä odottaa tien päässä?

Velkaantumisen taustalla on useita tekijöitä; aina löytyy perusteluja valtion velanotolle. Viime vuosina länsimaiden on ollut vaikea ylläpitää toivottua talouskasvua. Sitä on tuettu elvyttävällä rahapolitiikalla, mutta nollatasoisten korkojen oloissa ”narulla ei voi työntää”. Siksi on palattu Keynesin oppeihin: nyt kannatetaan laajasti valtion velanottoa finanssipoliittisen elvytyksen rahoittamiseksi.

Valtioiden lisäksi myös yksityinen sektori on matalien korkojen oloissa kasvattanut velkaantumistaan voimakkaasti. Näin ollen keskuspankkien on pakko pitää korkoja matalina, sillä muuten niin valtiot kuin muutkin velalliset ovat ahdingossa.

Olemme velkaloukussa: matalien korkojen politiikka ruokkii velan kasvua, mikä lisää kriisiherkkyyttä, mutta tämä linja on samalla ainoa keino välttää ajautuminen finanssi- eli velkakriisiin tässä ja nyt.

Sotien jälkeen valtion velkakierre katkesi nopean talouskasvun ansiosta. Nyt kasvun odotetaan koronaviruspandemiasta palaamisen jälkeen jäävän vaatimattomaksi. Tuottavuuskasvu on heikkoa, ja kasvua hidastava väestön ikääntyminen on kaikkialla käsillä.

Inflaatiolla on usein syöty velkojen reaaliarvoa. Korkosäätelystä vapaiden rahoitusmarkkinoiden oloissa inflaatio-odotusten nousu johtaa kuitenkin juoksuajaltaan pitkien lainojen korkojen kohoamiseen ja niiden markkina-arvon laskuun. Nopeasti tapahtuvana tämä voisi aiheuttaa paljon valtionlainoja salkuissa pitäville Etelä-Euroopan pankeille ja muille velkavetoisille sijoittajille isoja ja pankkijärjestelmän vakautta uhkaavia tappioita.

Lainoista aiheutuvaa velallisen taakkaa voidaan vähentää velkajärjestelyillä eli leikkaamalla velan nimellisarvoa ja/tai alentamalla maksettavaa korkoa. Tästä on kuitenkin kyettävä sopimaan velkojien kanssa, eikä se ole helppoa. Lisäksi velkajärjestelyt heikentävät sijoittajien luottamusta ja markkinoiden vakautta.

Suuri osa valtionlainoista voidaan haudata keskuspankkien taseeseen, ja lisävelkaa otetaan EU:n nimissä. Tämä lisää Euroopan elvytysvaraa, mikä on nyt tarpeen. Samalla se on lisäkeino velkaantumisen jatkamiseksi. Velkaloukun ongelmaa se ei ratkaise.

On vain ajan kysymys, milloin seuraava finanssikriisi laukeaa. Silloin useat euromaat ja koko euroalue ovat todennäköisesti tukalassa tilanteessa. Sitten on joko keskusteltava tukirahoista eli jäsenmaiden välisistä tulonsiirroista tai on kyettävä sijoittajavastuun toteuttamiseen kelvollisen valtiollisen velkajärjestelymekanismin avulla. Sen edellytysten luominen on EU:n ja Suomen etu.

Suomen osalta velkaantumisen näkymät ovat osin ristiriitaiset. Julkinen velkamme on yhä kansainvälisesti kohtuullisella tasolla: velan bkt-suhde on pienempi kuin euroalueella yleensä. Ei ole näköpiirissä, että val­tio menettäisi luottokelpoisuutensa markkinoiden luottamuspulan takia.

Toisaalta Suomen talouskasvu on Nokian romahduksen jälkeen ollut heikkoa, ja ikääntyvä väestö rasittaa julkista taloutta. Valtiovarainministeriö on ymmärrettävästi tästä huolissaan. Johnny Åkerholm jakaa huolen: hän totesi vastikään , että Suomen kasvu on ollut paljon heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa (Vasabladet 23.2.). Vuosina 2008–2019 Suomi oli talouskasvussa sijalla 134 kaikkiaan 141 maan joukossa. Hän pelkää Suomen jatkossakin rakentavan ostoskeskuksia ja lisäävän sellunkeittoa sen sijaan, että panostettaisiin innovatiiviseen, korkean jalostusarvon tuotantoon.

Kukaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Tuomiopäivän profeetat voivat olla oikeassa, mutta he eivät osaa kertoa, milloin maailma ro­mahtaa. Optimisti löytää peruste­luja toivolle, että velkaloukusta löytyy ajan mittaan ulospääsy. Lohtua voi hakea presidentti Mauno Koiviston sanoista: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja.