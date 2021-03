Koronaviruksen torjunta rajoilla on möhlitty

Ilta-Sanomat yhtyy korona­virus­testitodistuksen mallia matkailijoille valmistelevan sosiaali- ja terveys­ministeriön arvioon siitä, että Suomen rajojen terveysturvallisuudessa on vielä parannettavaa.

”Juuri rajoilla jos jossakin koronan hallinnassa on möhlitty.”

”Kun korjaaviin toimiin ryhdytään, samalla sietäisi päättää pakkotesteistä – ja selkeyttää matkailun koronaehtoja koskevaa viestintää.”

”Suomeen saapuvan matkailijan on edelleen liian vaikea saada selkoa, onko rajalla mentävä testiin vai välttyykö testiltä testi- tai sairaustodistusta näyttämällä – vai ovatko nämä vapaaehtoisia.”

”Matkailun koronaehdoista vallitsee suuri epätietoisuus osin siksi, että juuri testaamista ja todistelua koskeva päätöksenteko on takkuillut. Ja siksi, että viestintä on yhtä sotkua.”

”Nyt ei voi moittia viranomais­viestinnän niukkuudesta, vaan päinvastoin viestinnän liiallisesta runsaudesta – ja siitä, että suuri määrä viranomaisia viestittää samoja asioita eri tavoin.”

”Ehkä terveyshallinnon nokkimisjärjestykseen vihkiytyneet hallinto­tieteilijät osaavat arvioida, minkä viraston tai laitoksen tietoihin maahan ulkomailta aikova kansalainen voi luottaa. Useimmat matkaajat eivät kuulune joukkoon – ja heille rajojen korona­ehdot ovat silkkaa seka­sotkua.”

Iltalehti pitää rajojen korona­virus­vuotoa Sanna Marinin (sd) hallituksen epä­onnistumisena.

”Se, että koronavirusten kulkeutumista ei ole saatu rajoilla kuriin, on suoraan sanottuna omituinen asia. Hallitus nimittäin vei jo viime syksynä eduskuntaan esityksen, joka olisi antanut mahdollisuuden vaatia negatiivista testitodistusta Suomeen tul­taessa ja myös pakollista karanteenia. Esitys tyssäsi eduskuntaan, ja hallitus on pääministeri Sanna Ma­rinin (sd) johdolla kipannut syytä nimenomaan eduskunnalle. Tosi­asiassa esitys kaatui, koska se oli täysin puutteellinen. Vastuu on hallituksen, ei edus­kunnan.”

”Eduskunnassa odotettiin, että hallitus korjaisi esitystään ja toisi sen nopeasti uudelleen käsittelyyn. Näin ei tapahtunut. Tänä sunnuntaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vihdoin ilmoitti, että so­siaali- ja terveysministeriö valmistelee mallin ennakkotestitodistuksesta.”

”Hallitus ei pääse mihinkään siitä, ettei se ole vieläkään hoitanut negatiivisen testituloksen ja pakkotestauksen mahdollistavia esityksiä lainsäädännöllisesti maaliin asti. Perusteet testitulostenkin vaatimiselle ovat olleet koko ajan olemassa. Toivottavasti lakiesitys saadaan eduskunnasta ulos lähiaikoina.”