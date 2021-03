Saksa on Venäjän disinformaatio­vaikuttamisen suurkohde, ja oikeistopopulistit rakentavat tiivistä suhdetta Venäjään.

Helmikuisella ulko­ministeri Pekka Haaviston Pietarin-vierailulla Venäjän ulko­ministeri Sergei Lavrov moitti yllättäen Saksan liitto­kansleria Angela Merkeliä, joka ei ollut paikalla koko tapaamisessa.

Tapaamisessa tulivat puheeksi EU:n talous­pakotteet Venäjälle. Lavrov syytti EU:n ja Venäjän huonoista suhteista Merkeliä. Lavrov moitti Merkeliä toden­näköisesti siksi, että Saksan ja Venäjän välit ovat huonontuneet nopeasti. Vanha erityis­suhde on viilentynyt.

Viime viikolla julkistettiin EU:n selvitys, jonka mukaan mikään toinen EU-valtio ei ole yhtä kovan Venäjän disinformaatio­vaikuttamisen kohteena kuin Saksa. Vuoden 2015 jälkeen EU vs. Disinfo -tieto­kantaan on kerätty yli 700 Saksaa koskevaa tapausta.

Merkel jättää pian paikkansa politiikassa, ja Saksaan muodostetaan syyskuun vaalien jälkeen uusi hallitus.

Merkelin vastustamisesta voimansa ammentava oikeistopopulistinen oppositiopuolue Vaihtoehto Saksalle (AfD) on rakentanut tiivistä suhdetta Venäjään. Ilmapiiri AfD:n ja Venäjän välillä näyttää suorastaan suomettuneelta.

AfD:n poliitikot vierailevat usein Venäjällä. Viimeksi viime viikolla AfD:n kansanedustaja Alice Weidel vieraili duumassa. Matkan tarkoituksena oli ”normalisoida” Venäjän ja Saksan suhdetta. Weidelin mukaan AfD:n tavoitteena on lopettaa Venäjän-vastaiset pakotteet. Joulukuussa AfD:n edustaja Tino Chrupalla vieraili Lavrovin luona.

Sattumalta juuri Weidel on saanut Saksan liittopäivien hallinnolta satojentuhansien eurojen sakkovaatimuksen laittomalla tavalla anonyymisti otetun vaalirahan vastaanottamisesta. Asian ratkaisu on vielä oikeuden käsissä.

Mitä AfD:n ja Venäjän yhteistyö pitää tarkalleen sisällään? AfD itse jakaa nimettömästi rahallista tukea sanomansa edistäjille, kertoi haastattelemani entinen oikeistovaikuttaja Lisa Licentia helmikuussa. Venäjän tavoitteena on saada aikaan epävakautta EU:ssa.

Läheisistä suhteista epädemokraattisiin valtioihin on Saksan politiikassa nyt muitakin esimerkkejä. CDU:n kansanedustajaa Axel Fischeriä vastaan aloitettiin vastikään korruptiotutkinta. Hänen toimistonsa ja kotinsa on jo tutkittu Azerbaidžaniin liittyvän korruptioepäilyn takia.

CDU on sunnuntain osavaltiovaalitappion jälkeen syvässä kriisissä. Myös AfD:n kannatus on laskussa. Myönteistä tilanteessa on se, että asioita on tullut päivänvaloon ja viranomaiset tutkivat niitä. Saksassa monia kuitenkin epäilyttää, että näkyvissä on vain jäävuoren huippu.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.