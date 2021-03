Maallemuuttobuumista voidaan puhua vain paikoin, mutta monipaikkaisuus on jatkossa todellisuutta yhä useammalle.

Suomen alue- ja väestökehitystä ­lei­masivat 2010-luvulla ennen korona­virus­kriisiä kaupungistuminen, keskittyminen, alueellinen eriytyminen ja väestön ikääntyminen. Muutokset lisäsivät alueellisia eroja. Kasvu kohdistui pääosin sinne, missä oli suuria väestö­keskittymiä, korkea­kouluja ja sujuvat liikenne­yhteydet.

Koronaviruskriisi voi olla keskittyvän kehityksen taitekohta ainakin lyhyellä aikavälillä. Paradoksaalista on, että virus on vaikuttanut noin vuodessa enemmän ihmisten liikkuvuuteen kuin aluepolitiikka tai poliittinen päätöksenteko vuosikymmenien aikana.

Muuttovoittoa kuntien välisestä muuttoliikkeestä sai vain noin joka kahdeksas kunta vuosina 2015–2019. Koronavirusvuonna 2020 muuttovoittoisten kuntien määrä kaksinkertaistui ja voitot hajautuivat aiempaa tasaisemmin ympäri maata. Muun muassa terveys, turvallisuus, väljyys, oma tila ja rauhallisuus ovat korostuneet asumiseen ja paikkaan liittyvissä ­valin­noissa. Etätyön lopullinen läpi­murto on lisännyt riippumattomuutta ajasta, paikasta ja etäisyyksistä. Digiloikka näkyy monipaikkaisuuden lisääntymisenä ja normalisoitumisena.

Alue- ja väestökehitys on poliittisesti herkkä aihe, jossa tunteita ja toiveita on usein vaikea erottaa toteutuneista valinnoista ja päätöksistä. Pandemia on koettu varsinkin suurten kaupunkien ulkopuolella myönteisenä disruptiona eli häiriönä, jonka toivotaan kääntävän kaupungistumis- ja keskittymiskehityksen suunnan.

Julkisessa koronaviruspuheessa lyhyen aikavälin vaikutuksia on yliar­vioitu ja pitkän aika­välin vaikutuksia aliarvioitu. Iso kysymys kuuluu, onko mikään oikeasti muuttunut. Tilastojen perusteella muutokset alue- ja väestökehityksen kokonaisuudessa ovat olleet toistaiseksi maltillisia. Suomi kaupungistuu ja seutuistuu yhä, ja muuttoliike toimii sen ajurina.

Myös koronavirusvuonna suuria voittajia ovat olleet isot kaupunkiseudut. Helsingin seudun väestönlisäys on ylivertaista, vaikka Helsinki ja Espoo ovat kärsineet muuttotappioita maan sisäisessä muuttoliikkeessä.

Helsingin kehyskuntien muuttovetovoima on kasvanut tasaisesti jo ennen pande­miaa. Useimmissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa väestökehitys vahvistui viime vuoden ­aikana. Esimerkiksi Tampere, Oulu, Kuopio, Hämeenlinna, Lappeenranta ja Rova­niemi saivat enemmän muuttovoittoa kuin edeltävinä viitenä vuotena keskimäärin. Sen sijaan seutukaupunkien eli maakuntien kakkos- tai kolmos­keskusten muuttovetovoima kasvoi vain maltillisesti tai ei lainkaan.

Koronavirusvuonna pieniä voittajia ovat kaupunkien läheinen maaseutu ja osa maaseutumaisista kunnista. Pandemia näyttää lisänneen kiinnostusta ja mielenkiintoa pientaloja, vapaa-ajan asumista, kakkos­asuntoja ja maaseutua kohtaan. Silti maallemuuttobuumista voidaan puhua vain suurten vapaa-ajan asumisen ja matkailun keskittymien kohdalla. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset suositut mökkikunnat kuin Puumala, Sulkava, Parainen, Kemiönsaari, Tammela ja Merikarvia sekä useat pohjoisen matkailukunnat, kuten Kuusamo, Salla ja Kolari. Myönteistä on väestökehityksen kohentuminen tai jyrkän supistumisen taittuminen monessa maaseutukunnassa. Mittakaavaa kuvaa kuitenkin, että väestö supistuu yhä kahdessa kolmesta maaseutukunnasta vinoutuneen ikärakenteen ja muuttotappioiden vuoksi.

Koronaviruskriisi on nopeuttanut ja tehnyt näkyväksi useita oraalla olleita alue- ja väestökehityksen kehityskulkuja. On ilmennyt paljon pohdittavaa monipaikkaisuuden, paikkariippumattomuuden ja etätyön todellisista vaikutuksista. Lyhyellä aikavälillä kaupungistuminen ja keskittyminen jatkuvat edelleen, mutta sen rinnalla tai ansiosta monipaikkaisuudesta tulee uusi normaali. Kaupungistuminen ja monipaikkaisuus ovat jatkossa toi­siaan täydentäviä ja vahvistavia kehityskulkuja.

Koronavirusvuosi toi kaupungistumiseen rytmihäiriön, mutta kaupungistumisen paradigman muutoksesta on vielä ennenaikaista puhua.

Timo Aro ja Rasmus Aro

Timo Aro on johtava asiantuntija ja Rasmus Aro asiantuntija Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä.

