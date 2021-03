Maahanmuutosta töiden aloittamiseen kuluu vähintään 4–5 vuotta.

Vaimoni muutti Suomeen runsas vuosi sitten. Hän on suorittanut Venäjällä kolmivuotisen opistotasoisen lastentarhanopettajan tutkinnon (ei korkeakoulu mutta ylempi kuin ammattikoulu). Tutkinnon suoritettuaan hän on työskennellyt lähes 20 vuotta lastentarhanopettajana venäläisissä päiväkodeissa. Hänen vastuullaan on ollut 20–30 lapsen ryhmiä aina kapaloikäisistä peruskouluun siirtyviin lapsiin.

Voidakseen työskennellä suomalaisessa päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana tai lastenhoitajana vaimoni on ensin saavutettava riittävä kielitaito, jotta hän pääsisi opiskelemaan ammattiaan alusta asti uudelleen. Se tarkoittaa vähintään 1–2 vuoden täysipäiväistä suomen kielen opiskelua, minkä jälkeen hän on täsmälleen samassa asemassa kuin suomalainen peruskoulun tai lukion päättänyt nuori. Päästäkseen lastenhoitajaksi hän voi pyrkiä opiskelemaan yliopistoon varhaiskasvatuksen opettajaksi (kolme vuotta) tai ammattikoulun lähihoitajaopintoihin (kolme vuotta).

Maahanmuutosta töiden aloittamiseen kuluu siis vähintään 4–5 vuotta. Ensimmäiset kolme vuotta hänelle maksetaan kotoutumistukea, käytännössä työttömyyspäivärahaa, ja loppu aika on opiskeltava opintotuella. Koko tämän ajan hän menettää ansiotuloja ja valtio menettää verotuloja.

Joillekin saattaa tulla mieleen, että voisihan vaimoni työskennellä venäjänkielisessä päiväkodissa, joita Helsingistä kyllä on. Se ei käy sen nopeammin, vaan vaatimukset ovat samat.

Pari päivää sitten olin pudota tuoliltani kuullessani uutisista, että Suomeen ollaan tuomassa Kreikasta ja Espanjasta varhaiskasvatuksen opettajia heidän kotimaassaan tapahtuvan kolmen kuukauden sopeutuskoulutuksen jälkeen. Siihen sisältyy sekä suomen kielen että muiden suomalaisessa päiväkodissa tarvittavien asioiden opiskelu.

Onko tässä kyse lainsäädäntöön huomaamatta jääneestä valuviasta vai onko asia todella näin harkittu? Jos vaimollani olisi korkeakoulututkinto, homma sujuisi huomattavasti mukavammin. Mutta kun ei ole, niin aiempi koulutus ja työkokemus nollataan täysin. Saattaa olla, että opinnoissa jossain määrin luetaan hyväksi aiempia opintoja ja kokemusta, mutta yksikään oppilaitos ei toistaiseksi ole suostunut sanomaan asiasta sanaakaan.

Löytyneekö tällaisia mustia aukkoja muistakin ammattiryhmistä?

Hämmentynyt maahanmuuttajan puoliso

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

